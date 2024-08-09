 

Рупор кремлевской пропаганды: Про съемки колонн

09.08.2024, 22:55, Разное
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Кадры передвижение колонн ВС РФ к фронту в Курской области. Для впечатлительных граждан – кадры от МО РФ публикует ТК "Звезда".

По хорошем, если говорить о публикации любых кадров движения войск, кадры колонн желательно выкладывать уже после завершения перемещения. Полагаю, в данном случае кадры тоже дают с задержкой. Войска переместились, потом появились духоподъемные видео в стиле "Наши едут".

Стоит помнить, что источником информации о колоннах служат не только видео телеканалов, блогеров или случайных обывателей, но и агентурно/техническая разведка противника, которая обеспечивает целеуказание в зоне эффективного поражения. Прилетать может и без видео, но лучше не давать противнику дополнительной информации раньше времени. Любые кадры моментально попадают на стол к специалистам по Геосинту.

Ну и главное, по мере приближения к фронту, колонны лучше дробить (в том числе и при остановках, избегая скученности техники и личного состава), чтобы в случае прилетов ракет не терять слишком много техники и людей за раз. Противник наверняка будет стремиться нанести нам доп.ущерб при перемещении резервов, которые он конечно же отслеживает (в том числе и при помощи спутников НАТО) и стоит помнить, что удары могут быть и без видео. Не стоит думать, что у противника нет своих способов наблюдать за нашей логистикой без слитых видео, а то договоритесь до того, что в каждом прилете по колонне перемещающейся без учета опыта СВО виноват будет хайпующий блогер или гос.телеканал, а не разведка противника подловившая наших военных или медийщиков на той или иной небрежности с неприятными последствиями.

PS, Причиной срача в Телеге по поводу видео с кадрами колонн стал эпизод с поражением колонны 44-го АК в районе Рыльска (более 20 погибших и несколько десятков раненых)

Трансляция боевых действий на Украине (в том числе и бои в Курской области) как обычно продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь.

Источник: Colonel Cassad


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