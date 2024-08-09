“Дайте дожить свой век”: Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни

Лера Кудрявцева на связи с поклонниками в ежедневном формате. Телезвезда информирует публику не только о событиях в своей жизни, но и о том, что случается в мире. Например, недавно знаменитость узнала, что в граничащей с Россией стране зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса – FLiRT, и решила об этом сообщить подписчикам своего телеграм-канала.

Кудрявцева дала понять, что не только напугана этой новостью, но и переживает из-за случившегося. Она взмолилась о спасении от страшной болезни, отметив, что народ еще не оправился после предыдущих штаммов коронавируса. “Дайте нам дожить своей век спокойно. Молю”, – написала ведущая шоу “Секрет на миллион”.

Вероятно, Лера Кудрявцева заинтересовалась данной темой в том числе потому, что часто путешествует, и может подхватить заразу за рубежом. Например, недавно телезвезда проводила время вместе с дочерью и друзьями в Болгарии, откуда делилась с подписчиками кадрами.

Кстати, в пятницу, 9 августа, Лера Кудрявцева отметила день рождения дочери, которую родила от хоккеиста Игоря Макарова. Машеньке исполнилось шесть лет. По этому случаю 53-летняя знаменитость организовала торжество.