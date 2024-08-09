Мнение: Зачем же в России?!

Ну и, как положено в журналах с продолжением – дам ответ на вопрос, вызвавший массовые затруднения и кучу стонов недоумения два дня назад, когда никто типа “не угадал”, какой смысл был для Украины непременно вторгаться и захватывать Суджу на российской территории, когда как бы можно было “просто тихо-мирно взорвать газопровод у себя”??

А ведь смысл, как я сказал тогда и сейчас повторю, совершенно очевиден. ПОЩЕЧИНА.

Какая ж, однако, сила вытеснения у смирных обывателей! Нам пощечину дали, и им понравилось – желают продолжить. Ежу ведь все понятно.