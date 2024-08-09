 

Мнение: Зачем же в России?!

09.08.2024, 22:25, Разное
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Ну и, как положено в журналах с продолжением – дам ответ на вопрос, вызвавший массовые затруднения и кучу стонов недоумения два дня назад, когда никто типа “не угадал”, какой смысл был для Украины непременно вторгаться и захватывать Суджу на российской территории, когда как бы можно было “просто тихо-мирно взорвать газопровод у себя”??

А ведь смысл, как я сказал тогда и сейчас повторю, совершенно очевиден. ПОЩЕЧИНА.

Какая ж, однако, сила вытеснения у смирных обывателей! Нам пощечину дали, и им понравилось – желают продолжить. Ежу ведь все понятно.

Источник: Размышления вольного социолога


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