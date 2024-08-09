Мнение: Школьников – на заводы, подготовка сотрудников с детства и рост самозанятости среди подростков

1. Квалифицированным рабочим в России сейчас платят в среднем больше, чем дипломированным специалистам. Однако в головах у школьников и их родителей зачастую царят устаревшие представления о реальной ценности рабочих профессий. Российские парламентарии предлагают бороться с этими пережитками прошлого путём отправки детей на заводы (ссылка):



В России призвали рассказывать школьникам о престижности рабочих профессий и в обязательном порядке отправлять их на экскурсии на предприятия. С таким предложением выступила сенатор Наталия Косихина, ее цитирует РИА Новости.

Она отметила, что популяризировать среди подрастающего поколения рабочие специальности нужно с помощью видеороликов и интервью с молодыми профессионалами, которые выбрали для себя эти направления. Также стоит внедрить в школах посещения заводов, в рамках этих визитов дети смогут не только увидеть производственный процесс своими глазами, но и попробовать свои силы.

Для школьников старше 16 лет можно «рассмотреть вопрос полноценного одного дня работы на производстве вместе с мастером», сказала Косихина. Именно практическое выполнение интересных заданий может побудить молодежь выбрать рабочие специальности, считает она. «Для нас важно, чтобы это направление реализовывалось не только в теории, но и на практике», — подчеркнула сенатор.

Как всё же носятся с современными школьниками: «полноценного одного дня работы»… Почему не полноценного лета, например? Школьник и денег заработает, и основы специальности усвоит. На многое в своей начинающейся жизни начнёт смотреть значительно более здраво.

2. Российский бизнес тем временем вербует молодых сотрудников прямо со школьной скамьи (ссылка):



……многие представители бизнеса уже потратили на работу со школьниками и студентами многие миллионы рублей. При этом многомиллионные затраты не окупаются и приток кадров все равно небольшой.

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По данным рейтингового агентства АКРА, внутренние трудовые резервы России оцениваются в семь миллионов человек, из которых 1,5 миллиона — молодежь, которую не берут на работу из-за отсутствия опыта. Из-за этого они трудятся не по профилю, а в сферах продаж, розничной торговли, обслуживания клиентов и транспорта.

Как показал опрос «Профилум» и HeadHunter, осенью 2023 года 96 процентов компаний работали с молодежью ради привлечения молодых сотрудников и формирования собственного кадрового потенциала. Как отмечают эксперты, сильнее всего конкуренция за кадры в регионах: рынок труда там более жесткий, потенциальных работников меньше и если не нанять кандидата сразу, заполучить его потом будет крайне трудно. Поэтому важно удержать потенциальных работников в городе и не дать им уехать туда, где они видят для себя больше возможностей.

Тут есть важный нюанс. Наши законы прямо запрещают удерживать обученных сотрудников. Таким образом, обучение людей «без опыта» часто заканчивается тем, что обученный сотрудник машет ручкой и уходит в закат. Остановить этот порочный поток — «мы их обучаем, а они уходят» — возможно, но тяжело. Цитирую из своей статьи на эту тему в Школе Капитализма (ссылка):

На эту тему есть анекдот. Встречаются два бизнесмена:

— Слушай, у меня беда. Я учу своих сотрудников, а они потом уходят.

— А я не учу, и они не уходят.

Обучение провоцирует текучку — по тем же причинам, по которым ремонт в съёмной квартире провоцирует арендодателя на повышение арендной платы. При этом наше законодательство не позволяет запретить сотрудникам увольняться. Сошлюсь на знаменитую историю сманивания двух дюжин высококвалифицированных внедренцев из консалтинговой фирмы в агрохолдинг, который они обслуживали (ссылка). Вроде бы консалтинговая компания всё предусмотрела и даже выиграла первый суд на 41 млн рублей. Позже, однако, апелляционный суд высказался в том духе, что каждый человек вправе сам решать, где ему работать, так что агрохолдинг платить за сманивание внедренцев не обязан. Консалтинговая фирма крепко вложилась в обучение сотрудников, потратила кучу денег и много времени? С точки зрения закона, сами дураки.

Свои активы следует контролировать. [Фирма] же вкладывает в обучение нового [сотрудника] некую сумму — 100 тысяч рублей, допустим — но не получает ни расписки, ни какого-либо ещё зацепа, который мог бы право на эти 100 тысяч закрепить. Получается развращающая ситуация: у [сотрудника] лежат в кармане 100 тысяч, и он имеет возможность уйти с ними из фирмы. Неудивительно, что многие поддаются соблазну и уходят, совершая тем самым аморальный, но юридически не наказуемый поступок.

В теории можно подтянуть [ушедших] за воровство клиентской базы — тут наши законы более справедливы — но на практике я бы даже заявление в суд относить не стал. Возможно, истории успеха у каких-то работодателей и есть, но если так, то мне они неизвестны.

3. Заметная и всё возрастающая часть молодёжи сама заинтересована в том, чтобы как можно раньше начать зарабатывать (ссылка):

Число самозанятых в возрасте до 18 лет в 2023 году составило 146 тыс. человек — это в полтора раза больше, чем было в 2022-м, сообщили «Известиям» в Федеральной налоговой службе (ФНС). Молодые люди хотят быть финансово независимыми и иметь возможность решать свои вопросы самостоятельно, пояснила эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац. При этом процедура регистрации в качестве самозанятого проста и доступна, добавила она.

Подростки платят налоги, компенсируют нехватку кадров, оказывая положительное влияние на социально-экономическое развитие страны…

По поводу налогов, конечно, это лукавство, налоги у самозанятых мизерные. Самозанятые нужны для другого: это питательная среда, из которой вырастают предприниматели и руководящие кадры. Тот самый социальный лифт, на отсутствие которого жалуются в соцсетях наши лентяи.