 

NBC – Трамп и Харрис втретятся лицом к лицу в сентябре на теледебатах

09.08.2024, 21:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Определилась дата теледебатов между Трампом и Харрис, они встретятся 10 сентября, пишет NBC News. И хотя Трамп хотел как минимум три встречи, Харрис согласилась лишь на одну. Тем временем, сторонники Трампа уверены в своей победе и считают, что всплеск популярности Харрис связан лишь с усталостью от Байдена.

Сегодня вечером дата по крайней мере одних дебатов между бывшим президентом Трампом и вице-президентом Харрис назначена на 10 сентября. Трамп объявил на пресс-конференции, что он также принял приглашение на дебаты от ещё двух телеканалов и призвал Харрис сделать то же самое. 

ДОНАЛЬД ТРАМП: Мы бы хотели провести трое дебатов. Мы думаем, нам стоит провести три раунда дебатов. 

Харрис сообщила корреспонденту NBC Шакилу Брустеру, что она согласна только на одни. 

ШАКИЛ БРУСТЕР, корреспондент NBC: Вы будете принимать участие во всех трёх дебатах?

КАМАЛА ХАРРИС: Я всегда была в курсе событий. Я с нетерпением жду дебатов с Дональдом Трампом, и мы наконец-то согласовали дату на 10 сентября. Я слышала, что он в конце концов согласился, и я очень этого жду. 

ШАКИЛ БРУСТЕР, корреспондент NBC: А что насчёт двух других?

Трамп сегодня также раскритиковал вице-президента за то, что та не провела ни одной пресс-конференции и не дала интервью за 18 дней с тех пор, как президент Байден вышел из гонки. 

ДОНАЛЬД ТРАМП: Она должна давать интервью. Она не хочет их давать. И не хочет она этого, прежде всего, потому, что её политика настолько ужасна. 

Помощник Харрис сообщил NBC News, что Харрис и её партнёр по предвыборной гонки хотели бы дать совместное интервью «через несколько недель». 

Трампу также задали вопрос по поводу права на аборты, учитывая его предыдущие заявления о том, что большинство американцев хотели бы, чтобы решение Верховного суда было отменено, хотя опросы говорят об обратном. 

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я думаю, что вопрос абортов был решён во многих аспектах. Я не думаю, что это всё ещё такой важный фактор. Мы передали это обратно штатам, все хотели, чтобы решение зависело от штатов. 

Харрис и Уолц сегодня в Мичигане встречаются с членами профсоюзов в рамках пятидневного турне по колеблющимся штатам. 

КАМАЛА ХАРРИС: Если знаешь свои приоритеты, то знаешь, за что борешься. 

Новый опрос канала CNBC показал, что Трамп опережает Харрис по стране на два пункта, в пределах допустимой погрешности. Такое же небольшое преимущество у него было и с президентом Байденом. Но энтузиазм среди демократов возрос, 81% демократов теперь довольны тем, что Харрис — их кандидат, по сравнению с 33% довольных Байденом. 

ЖУРНАЛИСТ: С чем вы связываете её рост в опросах общественного мнения? С тех пор, как она сменила Байдена, предвыборная гонка становится всё более конкурентной. 

ДОНАЛЬД ТРАМП: Ну, она женщина, она представляет определённые группы людей. Но вот что я скажу. Когда люди узнают её получше, я думаю, её результат будет значительно ниже. 

ТЕЛЕВЕДУЩИЙ: У вас сегодня есть новая информация о стратегии кампании Трампа. 
 
ГАРРЕТ ХААК, корреспондент: Верно, Лестер, команда Трампа по-прежнему чувствует себя очень уверенно в этой гонке. Они считают, что недавний всплеск популярности Харрис был вызван исключительно недовольством демократов Байденом. Они считают, что её послужной список в конечном счёте дисквалифицирует её в глазах независимых избирателей, которые необходимы ей для победы на этих выборах. Лестер?

Дата выхода в эфир 09 августа 2024 года. 

 


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