 

Le Devoir – Олимпиада не поможет Макрону справиться с политическим кризисом

09.08.2024, 21:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Если Макрон надеялся заработать политические очки благодаря Олимпийским играм, они будут иметь лишь «мимолётный» эффект, пишет Le Devoir со ссылкой на мнения экспертов. После досрочных выборов в парламент Франция оказалась в политическом хаосе, а французы по-прежнему настроены против президента.


AP

Макрон мог надеяться, что на волне успеха Олимпийских игр заработает политические очки, однако его быстро догонит политический кризис, приводит Le Devoir мнения экспертов. Согласно первому опросу после начала соревнований, прошедшему 30 и 31 июля, рейтинг президента поднялся лишь на два пункта до 27%.

Решение Макрона распустить Нацсобрание вслед за триумфом ультраправых на выборах в Европарламент погрузило страну в хаос. Досрочные выборы привели к тому, что французский парламент разделён на три блока, а нового премьер-министра выберут только после завершения Олимпиады.

Эксперты сходятся во мнении, что Игры будут иметь лишь «мимолётный» эффект для главы государства. Политолог Стефан Розес подчёркивает, что Макрон быстро «столкнётся с политической реальностью по итогам выборов в парламент». «Олимпиада меняет общее настроение, но не политический расклад: ситуация по-прежнему тупиковая, многие избиратели разочарованы, — объясняет социолог Эмманюэль Ривьер. — Французы по-прежнему настроены против Макрона».


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