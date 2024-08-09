Bloomberg: Миниатюрный Mac mini M4 от Apple ломает стереотипы

По информации от Bloomberg, Apple готовит радикальное обновление компактного настольного ПК Mac mini с переходом на новый чип M4. Новинка обещает стать самой миниатюрной в истории компании, кардинально отличаясь от предшественников.

За последние 13 лет дизайн Mac mini оставался неизменным: компактный корпус в форме коробки с логотипом Apple на верхней грани. Однако модель M4 обещает сломать этот шаблон. Ее размеры будут сопоставимы с приставкой Apple TV, но немного выше из-за необходимости размещения системы охлаждения. Для сравнения, нынешняя модель Mac mini всего на 4,8 мм выше Apple TV. Корпус устройства изготовлен из алюминия.

В отличие от Mac mini, линейка ноутбуков MacBook Pro с чипом M4 предположительно сохранит прежний внешний вид. Таким образом, Mac mini станет единственным устройством в арсенале Apple с обновленным дизайном.

Анонс нового Mac mini ожидается в текущем году, но точные сроки еще не известны.