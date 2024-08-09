 

Bloomberg: Миниатюрный Mac mini M4 от Apple ломает стереотипы

09.08.2024, 20:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По информации от Bloomberg, Apple готовит радикальное обновление компактного настольного ПК Mac mini с переходом на новый чип M4. Новинка обещает стать самой миниатюрной в истории компании, кардинально отличаясь от предшественников.

За последние 13 лет дизайн Mac mini оставался неизменным: компактный корпус в форме коробки с логотипом Apple на верхней грани. Однако модель M4 обещает сломать этот шаблон. Ее размеры будут сопоставимы с приставкой Apple TV, но немного выше из-за необходимости размещения системы охлаждения. Для сравнения, нынешняя модель Mac mini всего на 4,8 мм выше Apple TV. Корпус устройства изготовлен из алюминия.

В отличие от Mac mini, линейка ноутбуков MacBook Pro с чипом M4 предположительно сохранит прежний внешний вид. Таким образом, Mac mini станет единственным устройством в арсенале Apple с обновленным дизайном.

Анонс нового Mac mini ожидается в текущем году, но точные сроки еще не известны.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Мнение: Школьников – на заводы, подготовка сотрудников с детства и рост самозанятости среди подростков

09.08 / Рупор кремлевской пропаганды: В Севастополе ввели запрет на привлечение трудовых мигрантов

09.08 / Мнение: Туве Янссон, прощай!

09.08 / Рупор кремлевской пропаганды: По Судже

09.08 / Карл III вернул коллекцию кораллов, конфискованную британской полицией у Клары Цеткин

09.08 / Похудевшая Дана Борисова начала слепнуть

09.08 / Крутько: Связь в Курской области находится под ударом DDoS-атак

09.08 / Депутат Горелкин предрек исчезновение анонимности в медиа

09.08 / Поможет контролировать диабет и добавит “хорошего” холестерина: полезна ли кокосовая мякоть для здоровья и как не переборщить с ее употреблением

09.08 / Мнение: Эфиопы на электромобилях, проблемы с электрокарами в Германии и китайцы на авторынке Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика