Мнение: Туве Янссон, прощай!

Почему про Мумми-Тролля уже не читают и читать больше не будут

Сегодня, кстати, день рождения Туве Янссон – великой писательницы, которая придумала Снусмумрика и Муми-Тролля, а точнее – всё семейство Муми-Троллей. Я думаю, что по таланту и, так сказать, эпичности она ничуть не уступает Джоан Роулинг – а может быть, именно как писатель даже превосходит, более цельная.

Но и тут не без ложки российского дегтя: заметно, что любовь к творчеству Янссон в русскоязычном пространстве сейчас поубавилась, и нынешние дети уже воспринимают ее хоть и благосклонно, но без особого восторга, искренне не понимая, почему эта “всего лишь одна из сказочниц”, которых на Западе огромное количество, пользовалась таким обожанием в СССР. Действительно, самый большой вал популярности пережила Янссон с поколением постсоветских детей, ставших взрослыми; тогда, как мы помним, даже рокеры самого первого ряда могли назвать группу “Мумий Тролль”, расписываясь тем самым в любви к этой детской сказке.

Почему же сейчас не так, и большинство нынешних в возрасте до 40 лет не знает такой сказочницы и может даже никогда не слышать про Мумми-Тролля?

Тут темная и до сих пор неясная история… с очевидными, впрочем, последствиями. Дело в том, что в новой России Туве Янссон каким-то образом потеряла главнейшую опору – “своего” переводчика. Его звали Владимир Смирнов. Все переводы Янссон для еще советских изданий делал он. И мы, советские дети, узнавали про Мумми-Тролля именно из слов, подобранных Смирновым. В переложении Смирнова сказки Янссон звучали глубоко, волшебно и ни на что не похоже.



Владимир Смирнов (1932-2015)

Я читал, что Владимир Смирнов вообще-то не был профессиональным переводчиком именно с шведского. На самом деле этот человек был уникум-полиглот, который прекрасно владел более чем десятком языков – датским, английским, итальянским, немецким, переводил с китайского и японского, и даже с совсем немыслимого венгерского!! Потрясающий человек. И он вообще-то совершил гигантский ПРОСТУПОК с точки зрения профессионального переводческого сообщества в совке – взялся переводить тогда неизвестную в СССР никому шведку из Финляндии Янссон “в инициативном порядке”, то есть без госзаказа, просто потому, что он влюбился в ее сказки. И переводил “для себя”, без “соблюдения сроков” и, о ужас – без договора с гарантированным гонораром! Может быть, это легенда. Но его “Тролли” действительно сделали создательницу Мумми-Дола культовым автором в СССР.

В начале 90-х книги про Мумми-Тролля стали усиленно печатать возникшие из ниоткуда тысячи издательств, насыщая голодный спрос… но я уже тогда заметил, что “почему-то” книги в каноническом, образцовом переводе Смирнова стали куда-то пропадать. Другие переводчики перевели почти все книги Янссон – и зачем-то “заодно” и те, которые перевел Смирнов.

А там уже – и охнуть никто не успел, как ВСЕ издаваемые в России книги про Мумми-Тролля стали в исполнении кого угодно, но только не его. Я недавно сделал рейд по книжным, перебирал самые разные издания – а они все, как правило, нарочито роскошные, красочные, на отличной плотной бумаге, с богатыми иллюстрациями – мечта ребенка… И ни одной – Смирнова. Его просто нет. Как и не было. Спрашивал у продавцов – они разводят руками, многие в курсе проблемы: “Увы, говорят, у нас часто спрашивают. Но Смирновского перевода давно нет”.

Казалось бы – ерунда какая! Какая разница, кто переводчик?! Ведь главное – учат нас – само произведение! Что там такого “особого” мог внести именно Смирнов??!

“Что такого” – мы не знаем, но видим. Просто без него – “не то”. Прямо как про “елочные игрушки” из новогодней притчи: завезли вроде точно такие же, тоже из стекла, тоже цветные, но… не радуют.

Я не знаю, в чем тут дело; возможно, действительно “настоящие переводчики-ремесленники” именно со скандинавских языков не смогли простить “выскочке”, что он не по ранжиру и без спросу “влез” переводить то, что ему было “не положено”. “Он же китаевед!” (Смирнов действительно получил высшее образование, закончив Институт Востоковедения). Вспомним старый “Осенний марафон” с Басилашвили, где показан узкий и затхлый мирок профессиональных переводчиков и то, какие между ними склоки и грызня за получение перевода “хорошего автора”! Полиглот, зачем-то выучивший десяток языков, определенно перешел дорогу “уважаемому специалисту”.

Все это было бы смешной мелочностью, если бы не непреложный факт: Смирнов вложил в перевод именно Янссон буквально свою душу – и передал ее идеально, а может быть (скажу крамолу) даже лучше, чем она написал сама по-шведски. Так бывает, конечно, редко – но так бывает.

А другие “более точно” назвали Ондатра Выхухолью, сделали еще кучу вроде бы незначащих замен слов и перестановок – а волшебство и поэзия куда-то испарились. Получились просто “крепкие произведения для младших школьников про вымышленных персонажей из северных стран НАТО”. Сказка исчезла.

В общем, это как если издавать книги про Винни-Пуха в “натуральном” переводе кого угодно, а не в “пересказе Заходера”. Возникнет та же ситуация – дети начинают это читать… и недоумевают: а чего это взрослые так вопили, что “Винни-Пух” – вот прямо самое лучшее для детей?! Что про него такого интересного? Как и муми-тролль этот… Странные эти взрослые. Пойду лучше в игру поиграю на приставке.