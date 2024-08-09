 

BFM TV – Турция построит собственную систему ПВО «Стальной купол»

09.08.2024, 19:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Анкара планирует объединить существующие системы ПВО и вооружение в собственный «Стальной купол», пишет BFM TV. Такой «зонт безопасности» защитит всё воздушное пространство Турции на различных высотах от угроз любого радиуса действия.


AP

Турция намерена создать собственную систему противоракетной обороны «Стальной купол», пишет BFM TV со ссылкой на Управление оборонной промышленности страны. Глава ведомства Халук Гёргюн заявил, что новый проект позволит «объединить системы ПВО, датчики и вооружение в единую сеть».

По данным телеканала TRT Haber, такой «зонт безопасности» защитит всё воздушное пространство Турции и позволит противостоять угрозам как на самых низких, так и на самых больших высотах, а также от самого ближнего до самого дальнего радиуса действия.

На протяжении долгого времени Анкара отличается амбициозными оборонными проектами, включая производство дронов и боевых самолётов. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган постоянно напоминает о своём желании укрепить оборонную промышленность Турции благодаря производству систем и самолётов на местных предприятиях. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Заболевшего Кушанашвили сильно изуродовали

09.08 / Страдающий Иосиф Пригожин долгое время скрывал это от всех

09.08 / Галкин* похвастался успехом в Европе – но есть одно “но”

09.08 / “Как после жесткой пьянки”: Ксению Собчак представили в неприглядном виде

09.08 / «Война — это мир» – экс-разведчик США объяснил, чем живут глобалистские вашингтонские элиты

09.08 / США «в ярости» от нежелания Турции прекратить торговлю с Россией

09.08 / Экстремальная жара в США сказывается на расходах американцев

09.08 / Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон

08.08 / Почти разведенная Алсу покрыла голову: пришлось подчиниться

08.08 / “Экс-аналитик” Пентагона – Украина просто не может победить, а F-16 будут уничтожены ещё на земле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика