BFM TV – Турция построит собственную систему ПВО «Стальной купол»

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Анкара планирует объединить существующие системы ПВО и вооружение в собственный «Стальной купол», пишет BFM TV. Такой «зонт безопасности» защитит всё воздушное пространство Турции на различных высотах от угроз любого радиуса действия.



AP

Турция намерена создать собственную систему противоракетной обороны «Стальной купол», пишет BFM TV со ссылкой на Управление оборонной промышленности страны. Глава ведомства Халук Гёргюн заявил, что новый проект позволит «объединить системы ПВО, датчики и вооружение в единую сеть».

По данным телеканала TRT Haber, такой «зонт безопасности» защитит всё воздушное пространство Турции и позволит противостоять угрозам как на самых низких, так и на самых больших высотах, а также от самого ближнего до самого дальнего радиуса действия.

На протяжении долгого времени Анкара отличается амбициозными оборонными проектами, включая производство дронов и боевых самолётов. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган постоянно напоминает о своём желании укрепить оборонную промышленность Турции благодаря производству систем и самолётов на местных предприятиях.