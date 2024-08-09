 

Рупор кремлевской пропаганды: По Судже

09.08.2024, 19:35, Разное
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По Судже.

Ни в один из моментов наступления с 6 августа противник Суджу полностью не контролировал.
Город попал в оперативное окружение к середине дня 7 августа, за счет того, что проскочившие мимо города мобильные группы противника начали обстреливать машины на трассе, установив над дорогами локальный огневой контроль, что хорошо было видно по видео от гражданских лиц пытавшихся заехать или выехать из Суджи.

Опять же, 7 августа уже были видео объективного контроля с дронов подтверждавшие присутствие противника в Гончаровке (оттуда позднее появились кадры мародерства украинских нацистов) и в западной части Суджи. Объективных фактов подтверждавших полный захват Суджи так и не появилось.
После захода в город группы "Аида" и других подразделений ВС РФ (которые и сейчас там работают), Суджа полностью никем не контролируется, есть некие плавающие зоны контроля обусловленные ограниченностью сил в этом районе с обеих сторон. В самом городе между тем с 6 августа сохранялось присутствие наших военных, которые по тем или иным причинам не отошли из города до появления мобильных групп противника в районе дорог выходящих из города.

На сегодня, ситуация в районе Суджи остается сложной, как и в самом городе. Наши спецы работают, работа это не простая, но уже есть успехи, противник продолжает нести болезненные потери в районе Суджи. Необходимо усиливать поражение выявленных целей противника, сокращая время от получения целеуказания до нанесения удара ВКС или операторами БПЛА.

Трансляция боевых действий на Украине (в том числе и бои в Курской области) как обычно продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь.

Источник: Colonel Cassad


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