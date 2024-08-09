 

Карл III вернул коллекцию кораллов, конфискованную британской полицией у Клары Цеткин

09.08.2024, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Король Великобритании Карл III встретился в Букингемском дворце с 66-летней Аделаидой Цеткин и в торжественной обстановке вернул ей коллекцию раритетных сушёных кораллов, принадлежавших когда-то её семье.

В 1904 году британская полиция конфисковала их у её прабабушки – знаменитой активистки борьбы за права женщин Клары Цеткин.

Король от имени государства принёс извинения за незаконное изъятие собственности семьи Цеткин. Он подчеркнул, однако, что на протяжении 120 лет кораллы хранились в Британском музее, где опытные смотрители и искусствоведы обеспечивали их сохранность. Аделаида Цеткин получила в своё распоряжение 17 ороговевших кораллов, которые намерена высадить на своём приусадебном участке в Черногории. По её мнению, в тёплом среднеземноморском климатезасохшие кораллы могут ожить и даже дать семена к следующему урожаю.

– Я благодарна Его Величеству, что мне вернули украденное имущество, – говорит Цеткин. – Не так много людей могут этим похвастаться. Я лично знакома с главой египетского королевского дома, он прямой потомок Тутанхамона по мужской линии. Так вот ему отказываются возвращать саркофаг пра-пра-пра… не знаю, сколько раз «пра»-дедушки. Нет, говорят, такого экспоната. При этом туристы ходят, фотографируют, а его самого туда не пускают, всякий раз ссылаются на санитарный день.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Bloomberg: Миниатюрный Mac mini M4 от Apple ломает стереотипы

09.08 / Мнение: Туве Янссон, прощай!

09.08 / Рупор кремлевской пропаганды: По Судже

09.08 / Похудевшая Дана Борисова начала слепнуть

09.08 / Крутько: Связь в Курской области находится под ударом DDoS-атак

09.08 / Депутат Горелкин предрек исчезновение анонимности в медиа

09.08 / Поможет контролировать диабет и добавит “хорошего” холестерина: полезна ли кокосовая мякоть для здоровья и как не переборщить с ее употреблением

09.08 / Мнение: Эфиопы на электромобилях, проблемы с электрокарами в Германии и китайцы на авторынке Европы

09.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Британский выбор

09.08 / Заместитель главного санитарного врача: «Пестицидов боятся только насекомые»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика