Карл III вернул коллекцию кораллов, конфискованную британской полицией у Клары Цеткин

Король Великобритании Карл III встретился в Букингемском дворце с 66-летней Аделаидой Цеткин и в торжественной обстановке вернул ей коллекцию раритетных сушёных кораллов, принадлежавших когда-то её семье.

В 1904 году британская полиция конфисковала их у её прабабушки – знаменитой активистки борьбы за права женщин Клары Цеткин.

Король от имени государства принёс извинения за незаконное изъятие собственности семьи Цеткин. Он подчеркнул, однако, что на протяжении 120 лет кораллы хранились в Британском музее, где опытные смотрители и искусствоведы обеспечивали их сохранность. Аделаида Цеткин получила в своё распоряжение 17 ороговевших кораллов, которые намерена высадить на своём приусадебном участке в Черногории. По её мнению, в тёплом среднеземноморском климатезасохшие кораллы могут ожить и даже дать семена к следующему урожаю.

– Я благодарна Его Величеству, что мне вернули украденное имущество, – говорит Цеткин. – Не так много людей могут этим похвастаться. Я лично знакома с главой египетского королевского дома, он прямой потомок Тутанхамона по мужской линии. Так вот ему отказываются возвращать саркофаг пра-пра-пра… не знаю, сколько раз «пра»-дедушки. Нет, говорят, такого экспоната. При этом туристы ходят, фотографируют, а его самого туда не пускают, всякий раз ссылаются на санитарный день.

—