 

Похудевшая Дана Борисова начала слепнуть

09.08.2024, 19:25, Разное
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Дана Борисова, которую недавно подозревали в пластике лица, не раз экспериментировала над своим организмом в погоне за красотой. Ведущая призналась, что с целью похудения она даже использовала известный, но очень опасный препарат. После этого Дана Борисова испытала серьезные проблемы со здоровьем. По заявлению телезвезды, у нее начались приступы тошноты, она теряла сознание и начала слепнуть.

Теперь знаменитость предостерегает тех, кто в погоне за красотой идет на самые отчаяные шаги. Кстати, ее дочь таким же образом пыталась обрести стройное тело, но ей повезло больше: ничего подобного с ее организмом не происходило.

48-летняя экс-ведущая “Армейского магазина” больше не стесняется своего тела и принимает его со всеми недостатками. Теперь Борисова ест, что хочет и не поправляется. А вообще, добавляет звезда, к еде она равнодушна, не переедает, поэтому ее вес строго стоит на отметке в 55 кг. Также она давно отказалась от сахара и соли и легко держит себя в форме.

Дана призналась, что в молодости часто пользовалась услугами пластического хирурга, а в скором времени планирует сделать блефаропластику. Однако она отрицает любые хирургические вмешательства на лице, добавив, что пока ей хватало безоперационных методов омоложения.


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