 

Крутько: Связь в Курской области находится под ударом DDoS-атак

09.08.2024, 19:10, Разное
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Временно исполняющая обязанности зампреда правительства Курской области Оксана Крутько объяснила ухудшения в работе мобильной связи и Интернета атаками хакеров. По ее словам, злоумышленники осуществляют DDoS-атаки на сетевые ресурсы, но специалисты успешно отражают их.

Ситуация в регионе уже признана чрезвычайной на федеральном уровне. Пользователям связи предоставили бесплатный доступ к связи. Напряженность сохраняется: из приграничных районов идет эвакуация жителей.


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