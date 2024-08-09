Крутько: Связь в Курской области находится под ударом DDoS-атак
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Временно исполняющая обязанности зампреда правительства Курской области Оксана Крутько объяснила ухудшения в работе мобильной связи и Интернета атаками хакеров. По ее словам, злоумышленники осуществляют DDoS-атаки на сетевые ресурсы, но специалисты успешно отражают их.
Ситуация в регионе уже признана чрезвычайной на федеральном уровне. Пользователям связи предоставили бесплатный доступ к связи. Напряженность сохраняется: из приграничных районов идет эвакуация жителей.
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