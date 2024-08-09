 

Депутат Горелкин предрек исчезновение анонимности в медиа

09.08.2024, 19:10, Разное
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Современное медиапространство сталкивается с острой необходимостью деанонимизации. Желание пользователей и государств установить личности источников информации постепенно делает анонимные СМИ вымирающим видом. Об этом заявил член Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале.

В пример Антон Горелкин привел мессенджер Telegram, который изначально славился анонимностью. Однако депутат считает, что вскоре это перестанет быть конкурентным преимуществом. Концентрация фейк-ньюс и пропаганды в Сети привела к общественному запросу на достоверную информацию.

Поэтому блогеры неизбежно станут частью медиаландшафта, а их деятельность подлежит регулированию. Такой шаг обеспечит прозрачность и ответственность в распространении информации.

В преддверии нововведений президент подписал закон о деанонимизации владельцев крупных соцсетей. Администраторы страниц с более чем 10 тысячами подписчиков будут обязаны регистрироваться в Роскомнадзоре с 1 ноября.


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