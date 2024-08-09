Поможет контролировать диабет и добавит “хорошего” холестерина: полезна ли кокосовая мякоть для здоровья и как не переборщить с ее употреблением

Кокосовая мякоть часто добавляется в кондитерские изделия и выпечку благодаря своему приятному сладковатому вкусу и аромату. Но оказывается, этот продукт еще и полезен для здоровья. В мякоти кокоса есть особые фенольные соединения, витамины и минералы, которые помогают справляться со многими заболеваниями. Регулярное ее употребление может улучшить здоровье, и вот как именно.

Улучшает здоровье сердца

Кокосовое масло высшего качества (1-й отжим) получают из свежей кокосовой мякоти. Оно оказывает благотворное влияние на здоровье сердца. Исследование, проведенное Университетом Чиангмая (Таиланд), показало, что употребление 15 мл кокосового масла первого отжима дважды в день в течение восьми недель делает выше процент “хорошего” холестерина.

Ученые утверждают, что употребление каши на кокосовом молоке может помочь уменьшить процентное содержание “плохого” холестерина, при этом “хорошего” в крови станет больше. Кроме того, клетчатка в кокосовой мякоти может помочь снизить “плохой” холестерин в сыворотке. Однако для понимания этой пользы ученым необходимы дополнительные исследования.

Помогает регулировать процент глюкозы в крови

Исследование, описанное в издании Journal of Complementary and Integrative Medicine, показало, что ежедневное употребление 100 г свежего кокоса помогло снизить уровень глюкозы в крови у 80 здоровых людей. Это помогает предотвратить развитие диабета 2-го типа.

Ученые предполагают, что кокосовое масло 1-го отжима может помочь предотвратить развитие резистентности к инсулину и гипергликемии. Это когда в крови процент сахара слишком высок. Фенольные соединения и способность кокосового масла противостоять воспалениям в организме помогают регулировать уровень сахара.

Может способствовать снижению веса

Сырая мякоть кокоса, кокосовое масло и сушеный кокос содержат высокий уровень среднецепочечных триглицеридов. Они являются полезными жирами и, как следствие, оказывают положительное влияние на потерю веса и ИМТ. Кроме того, исследование, проведенное Университетом Макгилла (Канада), показало: продукты, в которых много триглицеридов со средней цепью, могут уменьшать накопление жира посредством процесса окисления.

Улучшает пищеварение

Кокосовая мякоть содержит пищевые волокна. Употребление продуктов, богатых ими, помогает улучшить пищеварение и увеличивает частоту стула у людей, страдающих запорами. Однако для понимания, как именно протекают эти процессы, необходимы дополнительные исследования.

Может облегчить симптомы болезни Альцгеймера

Потребление диетического кокоса может помочь предотвратить и лечить нейродегенеративные проблемы. Фенольные соединения и гормоны, имеющиеся в кокосе, могут помочь в профилактике и лечении болезни Альцгеймера. Масло, полученное из мякоти кокоса, помогает замедлить возрастное снижение когнитивных функций.

Марганец и антиоксиданты, которых в кокосе много, помогают запустить систему защиты организма и устраняют воспаление. Триглицериды со средней цепью также несут в себе противовирусные, противогрибковые свойства и даже могут бороться с опухолями. Но важно помнить, что употребление кокоса и его производных имеет свои недостатки.

Минусы потребления кокосовой мякоти

Умеренное употребление кокосовой мякоти считается безопасным. Но ее чрезмерное поедание может привести к нескольким побочным эффектам. Кокосовая мякоть содержит насыщенные жиры, что может увеличить риск сердечных заболеваний. Потребление продуктов, богатых насыщенными жирами, связано с увеличением риска возникновения ишемической болезни сердца.

Кокосовая мякоть также богата калориями, поэтому, если есть ее без меры, это повлечет увеличение веса. Аллергия на кокос встречается редко, но у некоторых людей могут возникнуть серьезные аллергические реакции. Поэтому ограничьте потребление и проконсультируйтесь с врачом в случае возникновения какой-либо неблагоприятной реакции.

Местное применение производных кокоса может вызвать аллергические проявления, такие как крапивница (красные, зудящие волдыри). Пероральное потребление может привести к таким реакциям, как першение в горле, затрудненное дыхание, диарея и тошнота. Но это только если перестараться с употреблением или наружным применением кокоса и его производных.

Сколько кокосовой мякоти можно употреблять

Не существует зафиксированных рекомендуемых дозировок для кокосовой мякоти. Но вы можете съедать около 100 г продукта в день, чтобы получить максимальную пользу. Мякоть кокоса продается в магазинах в измельченном (в виде стружки), замороженнои или сушеном виде. Это универсальная пища, которую легко и удобно добавить в каждодневный рацион, насладиться вкусом и поправить здоровье.