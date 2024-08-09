Мнение: Эфиопы на электромобилях, проблемы с электрокарами в Германии и китайцы на авторынке Европы

1. Удивительные вещи происходят в Эфиопии. Власти этой бедной африканской страны запретили импорт бензиновых автомобилей и решили немедленно, по-большевицки, перейти на электромобили – хотя денег на это в эфиопской экономике попросту нет (ссылка 1, ссылка 2):



…Эфиопия стала первой страной в мире, запретившей ввоз бензиновых и дизельных автомобилей. Но в стране всего около 50 зарядных станций.

В феврале правительство Эфиопии запретило импорт бензиновых и дизельных автомобилей, чтобы стимулировать внедрение электромобилей.

Эксперты по электромобилям говорят, что решение было принято слишком рано и страна к нему не была готова.

Владельцы электромобилей страдают от неадекватной инфраструктуры зарядки и доступа к запасным частям для своих автомобилей. Некоторые говорят, что хотят вернуться к автомобилям с бензиновым или дизельным двигателем.

Похоже, ещё одна страна вслед за Шри-Ланкой и Кенией рискует стать жертвой зелёной чумы. Сначала местные власти зеленеют под влиянием западной пропаганды и денег от западных зелёных фондов. Затем они вводят радикальные зелёные законы, насаждают в стране зелёное сельское хозяйство и зелёную энергетику. На зелёную заразу уходят огромные деньги, налоги приходится резко задирать вверх. При этом экономического выхлопа нет: с урожаями становится только хуже, энергия становится дороже и недоступнее.

В Шри-Ланке зеленобесие привело к революции: президент сбежал, резиденцию премьер-министра сожгли (хотя затем этого же премьера избрали новым президентом). В Кении ушло в отставку правительство (произошло это недавно, в июле, и риск возобновления массовых протестов там сохраняется).

Для России всё это представляет большой интерес. Эфиопия — крупная страна с населением в 130 млн человек, при этом остро нуждается в русских товарах, может многое предложить нам взамен и расположена в важном для нас регионе. Надеюсь, глупости с электромобилями скоро отменят: политическая обстановка в Эфиопии неспокойна. Даже без участия зелёных страна находится в сложных отношениях с соседями и, как будто этого мало, балансирует на грани гражданской войны.

2. У немецкой электромобильной отрасли дела идут даже хуже, чем в прочих отраслях промышленности. Руководство заводов по производству электрокаров проводит массовые сокращения персонала (ссылка):



…Сокращение рабочих мест в ZF оказалось существеннее, чем ожидалось, пишет журнал Manager Magazin. Более одного из четырех рабочих мест в компании-поставщике автомобилей может быть потеряно к 2028 году, а другие заводы окажутся под угрозой закрытия.

Сокращения будут особенно серьезными в сфере производства легковых автомобилей. Компания объявила, что намерена создать в Германии «более экономичные структуры». Это означает, что к 2028 году на немецких предприятиях ZF будет сокращено от 11 000 до 14 000 рабочих мест. В настоящее время в концерне работают в Германии около 54 000 человек.

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За шесть месяцев 2024 года продажи электромобилей в Германии снизились на 16,4%. Агентство Horváth провело опрос и выяснило, что 59% автопроизводителей в ближайшую пятилетку планируют сократить численность персонала в ФРГ. Причем 14% из них ожидают серьезного сокращения сотрудников. Проблема заключается в том, что электромобили продаются гораздо хуже, чем предполагалось…

3. Проблемы не только у немецкого, но и у европейского автопрома в целом. Ставка на электромобили не сыграла, рынок подмял под себя Китай (ссылка):

…”Ловушка”, о которой говорит Карлос Таварес, состоит в том, что автопроизводители в Европе должны либо конкурировать с дешевыми китайскими EV, либо отказаться от электромобилей, продолжив делать авто на бензине и дизеле, т.е. на двигателе внутреннего сгорания (ДВС).

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…в мире медленнее раскупают EV, но те, что покупают, – это именно китайские EV. Поэтому когда в мировом автопарке полностью заполнится ниша для электромобилей, все они (или почти все) будут китайскими.

…китайские автопроизводители, которые имеют преимущество в стоимости на 30% и более по сравнению с европейскими конкурентами, заняли 19% европейского рынка электромобилей в 2023-м году по сравнению с 16% в 2022-м.

Прямолинейное решение – обложить импорт китайских авто в Европу высокими заградительными пошлинами. Проблема в том, что Китай слишком силён, так что прямое объявление торговой войны приведёт к быстрому поражению Евросоюза.

Китайцы, со своей стороны, не боятся допускать европейцев на свой рынок. Недавно, например, они разрешили тестирование в Пекине новых автоматических мерседесов, которые пока что ещё имеют по традиции руль в салоне, но ездят по городу и автострадам уже без участия водителя (ссылка).