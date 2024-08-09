“Как после жесткой пьянки”: Ксению Собчак представили в неприглядном виде

Ксения Собчак в еженедельном формате рассказывает публике последние новости. Однако последний выпуск “Осторожно, новости” вызвал бурные обсуждения не из-за насущных тем, а из-за внешнего вида знаменитости. Поклонники были потрясены тем, как выглядит журналистка.

Дело в том, что команда, отвечающая за освещение в кадре, представила Ксению Собчак в неприглядном виде. Интернет-пользователи обратили внимание, что свет падал на телезвезду совсем неправильно, из-за чего та выглядела значительно старше своих лет. Мол, странно, что журналистка это допустила.

“Что с ней, она такая потрепанная, прям старушка”, “Постановщику света минус годовая премия”, “Ксюша как после жесткой пьянки”, “Визажиста уволить, следы бурной ночи не скрыл”, “Как будто постарела на 20 лет”, “Очень неудачный свет”, “Выглядит плохо”, “Как с бодуна”, – прокомментировали недавний выпуск зрители.

Ранее Ксения Собчак после спора с членами своей команды призналась, что у нее есть претензии к своей внешности. По словам журналистки, она использует фильтры из-за неровной кожи. Поклонники же попросили знаменитость не скрывать изъяны. Подробнее об этом рассказывали “Дни.ру”.