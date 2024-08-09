 

“Как после жесткой пьянки”: Ксению Собчак представили в неприглядном виде

09.08.2024, 17:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ксения Собчак в еженедельном формате рассказывает публике последние новости. Однако последний выпуск “Осторожно, новости” вызвал бурные обсуждения не из-за насущных тем, а из-за внешнего вида знаменитости. Поклонники были потрясены тем, как выглядит журналистка.

Дело в том, что команда, отвечающая за освещение в кадре, представила Ксению Собчак в неприглядном виде. Интернет-пользователи обратили внимание, что свет падал на телезвезду совсем неправильно, из-за чего та выглядела значительно старше своих лет. Мол, странно, что журналистка это допустила.

“Что с ней, она такая потрепанная, прям старушка”, “Постановщику света минус годовая премия”, “Ксюша как после жесткой пьянки”, “Визажиста уволить, следы бурной ночи не скрыл”, “Как будто постарела на 20 лет”, “Очень неудачный свет”, “Выглядит плохо”, “Как с бодуна”, – прокомментировали недавний выпуск зрители.

Ранее Ксения Собчак после спора с членами своей команды призналась, что у нее есть претензии к своей внешности. По словам журналистки, она использует фильтры из-за неровной кожи. Поклонники же попросили знаменитость не скрывать изъяны. Подробнее об этом рассказывали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Галкин* похвастался успехом в Европе – но есть одно “но”

09.08 / «Война — это мир» – экс-разведчик США объяснил, чем живут глобалистские вашингтонские элиты

09.08 / США «в ярости» от нежелания Турции прекратить торговлю с Россией

09.08 / Экстремальная жара в США сказывается на расходах американцев

09.08 / Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон

08.08 / Почти разведенная Алсу покрыла голову: пришлось подчиниться

08.08 / “Экс-аналитик” Пентагона – Украина просто не может победить, а F-16 будут уничтожены ещё на земле

08.08 / На концерте Тейлор Свифт террористы планировали «убить как можно больше людей»

08.08 / Экс-разведчик США – если бы НАТО хотело мира с Россией, оно бы давно предоставило ей гарантии безопасности

08.08 / Сыгравший свадьбу Харламов готовится стать отцом во второй раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика