 

Заместитель главного санитарного врача: «Пестицидов боятся только насекомые»

09.08.2024, 17:33, Разное
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Заместитель главного санитарного врача России Иосиф Мендель заявил, что беспокойство отдельных граждан по поводу пестицидов в овощах и фруктах – «жалкое паникёрство не менее жалких личностей, далёких от науки и познания мира».

Выступая на конференции «СельХоз-ХимПром 2024», Мендель призвал вообще отменить соответствующие проверки на региональном и федеральном уровнях, поскольку для человека пестициды, по его словам, должны быть безвредны.

– Самая большая группа пестицидов – инсектициды. Поэтому я думаю, что пестицидов боятся только насекомые. При этом насекомые – поголовно вредители, задумайтесь об этом. Полезных насекомых не бывает, – сказал он. – Кто сказал про пчёл? Пчёлы – это не насекомые, это скорее пауки, и это не я придумал, это новая научная информация. Потому что не лапки надо было считать, а посмотреть на изнанку, на обратную сторону их жизни… Это неважно сейчас. И мёд на самом деле делают не они, хотя об этом пока рано говорить вслух. Далеко не они, мои юные невежды.

После того как на странную речь чиновника обратили внимание СМИ, его помощница дала комментарий – оказалось, что её начальник накануне много работал с электронным документооборотом, устал и поэтому «мог что-нибудь напутать или быть не вполне серьёзным».

– Все эти комментарии были сделаны уставшим, очень уставшим человеком, поэтому не надо их абсолютно серьёзно воспринимать, – пояснила она. – Кроме сказанного про пчёл, конечно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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