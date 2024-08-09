9to5Mac: iPhone с iOS 18 научился издавать звуки огня и ночи для релаксации

В последней бета-версии iOS 18 появились новые звуки природы для релаксации: “Огонь” и “Ночь”. Они дополняют уже имеющийся список, в который входят “Сбалансированный шум”, “Яркий шум”, “Темный шум”, “Океан”, “Дождь” и “Ручей”.

Пользователи отмечают особое удовольствие от звука “Огонь” во время работы с текстами. Новые звуки можно воспроизводить одновременно с другими аудиофайлами, настраивая уровень громкости каждого звука отдельно.

Для включения и выключения фоновых звуков предусмотрена быстрая команда через “Центр управления”. На данный момент эти звуки доступны только бета-тестерам iOS 18, а полноценный релиз системы ожидается в сентябре.