 

9to5Mac: iPhone с iOS 18 научился издавать звуки огня и ночи для релаксации

09.08.2024, 17:30, Разное
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В последней бета-версии iOS 18 появились новые звуки природы для релаксации: “Огонь” и “Ночь”. Они дополняют уже имеющийся список, в который входят “Сбалансированный шум”, “Яркий шум”, “Темный шум”, “Океан”, “Дождь” и “Ручей”.

Пользователи отмечают особое удовольствие от звука “Огонь” во время работы с текстами. Новые звуки можно воспроизводить одновременно с другими аудиофайлами, настраивая уровень громкости каждого звука отдельно.

Для включения и выключения фоновых звуков предусмотрена быстрая команда через “Центр управления”. На данный момент эти звуки доступны только бета-тестерам iOS 18, а полноценный релиз системы ожидается в сентябре.


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