 

Chery входит в список Fortune Global 500

09.08.2024, 17:30, Разное
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Китайская автомобилестроительная компания Chery Group дебютировала в рейтинге крупнейших мировых компаний Fortune Global 500, заняв 385-е место с доходом в 39,09 миллиарда долларов. Этот успех стал очередным достижением для автомобильной промышленности Китая и подтвердил растущее влияние бренда Chery на мировой арене.

Помимо рейтинга Fortune, Chery также готовится представить на российском рынке новый кроссовер Tiggo 9. Эта модель является самой крупной в линейке Chery и отличается впечатляющими габаритами и техническими характеристиками.

Tiggo 9 оснащен бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 238 лошадиных сил и гибридной трансмиссией 3DHT, которая выдает дополнительные 224 л.с. Такое сочетание обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды и запас хода около 1400 км.

У кроссовера предусмотрен полный привод, клиренс составляет 210 мм. Chery планирует вывести Tiggo 9 на российский рынок до конца 2024 года. Интересно отметить, что компания также объявила о скором обновлении популярного кроссовера для российского рынка.


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