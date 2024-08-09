Мнение «аналитика»: О большой проблеме современной женщины… Кто ей поможет?

Она молода, независима, успешна и свободна. Живёт в пригороде «ближе к природе». Работает в городе на хорошей должности. Водит автомобиль. Разнообразит досуг. И у неё всё хорошо, даже несмотря на отсутствие постоянного #мужчины. Во всяком случае такого, с которым хотелось бы делить кров, быт и #жизнь. Но это не проблема: «часики не тикают», либо ребёнок уже есть — на попечении мамы или няни. А необременительных отношений, не перерастающих в «пока смерть не разлучит», она, эта со всех сторон современная женщина, вовсе не чурается. И не комплексует.

Тогда в чём её проблема?

В том, что это хорошо «до тех пор, пока не…». А когда прилетает жареный петух клевать в тугую ягодичную мышцу, внезапно настигает понимание. Но…

Хорошей иллюстрацией служит вот такая #история.

Однажды молодая современная женщина возвращалась с работы на #авто. Дорога пролегала вдоль живописного пруда на краю небольшого дачного посёлка. Засмотревшись на воду и облака, наша героиня вовремя не заметила колдобину, затем резко тормознула. Машина пошла юзом и влетела в пруд, предсказуемо начав быстро тонуть.

Двери заклинило. Электрические стеклоподъёмники отказали. С огромным трудом женщине удалось руками немного опустить стекло и через образовавшуюся щель молить абы кого о помощи.

На её счастье, крики услышал одинокий пожилой #мужчина из того самого дома рядом с прудом. Ввиду хорошей погоды он решил поужинать на веранде, чтобы за трапезой тоже полюбоваться отражением небесных красот в водной глади. Короче, не раздумывая, он бросился на помощь, и всё кончилось хорошо. Спаситель схватил подвернувшуюся под руку тяпку, добежал до пруда, доплыл до машины и разбил боковое стекло, через щель в котором женщина звала на помощь. А затем помог ей выбраться и доплыть до берега.

Естественно, героя наградили медалью. Естественно, на это награждение приехала спасённая. И там её внезапно накрыл «флэшбек». Она вспомнила, что в детстве уже… тонула в этом же самом пруду. И тот же самый мужчина её тогда спас. «Я была озорным ребенком и, гуляя после школы, упала в пруд, — рассказала она репортёрам местной газеты. — У меня нет слов, чтобы выразить благодарность тому, кто спас меня дважды».

Такую вот прекрасную историю поведала китайская газета «South China Morning Post». Верить ей, или нет, решать каждому самостоятельно. Хотя, как минимум, спасение из тонущей машины задокументировано и подтверждено властями. Но дело не в том, возможны ли такие «удивительные совпадения». Дело в проблеме, которую показывает эта история.

Выходит, в критической ситуации ни одной, даже самой упакованной и продвинутой женщине всё-таки не обойтись без помощи надёжного и крепкого мужчины?

А как быть тем, на кого таких «не хватит»?

Гордо и независимо идти ко дну?

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