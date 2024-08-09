 

Киркоров ликует – проигравшая суд Успенская будет публично просить прощения

09.08.2024, 16:05, Разное
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Судебные баталии между Успенской и Киркоровым и не думают прекращаться. Теперь Таганский суд рассматривает встречный иск от певицы, согласно которому Любовь Залмановна требует с поп-короля 10 миллионов рублей.

Прошлый подобный иск звезды шансона уже был отклонен, а до этого Успенская поиграла дело Киркорову за то, что назвала его “женоненавистником”. Филипп Бедросович не остался в долгу и навесил на бывшую подругу ярлык “попрошайки”.

Адвокат певицы Елена Сенина после первого заседания заявила, что ни сам Киркоров, ни его представители в суд не явились. Хотя и сторона Успенской ни разу не появлялась во время рассмотрения иска исполнителя хита “Цвет настроения синий”. Очевидцы, правда, утверждают, что в суде все-таки были люди от Филиппа. Но его адвокат Александр Добровинский не посчитал свое присутствие необходимым на предварительном слушании.

Что же касается иска по делу Любы Успенской, то следующее слушание назначено ближе к концу сентября. Сейчас же Киркоров ликует, ведь, по словам правозащитника Добровинского, проигравшая Успенская будет публично просить прощения и должна сделать это до 23 числа.

По решению суда “королева шансона” обязана опубликовать слова с извинениями в своих социальных сетях. Юрист также напомнил, что если она не исполнит обязательства, то на Успенскую может быть открыто уголовное дело.


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