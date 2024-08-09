 

“Шишка на животе”: Боня страшится неизбежной операции – вся в слезах

09.08.2024, 16:05, Разное
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44-летняя Виктория Боня каждый день на связи со своими подписчиками. Телезвезда, можно сказать, сообщает поклонникам обо всем, что происходит в ее жизни. Так, она не смогла не рассказать публике о проблемах со здоровьем ее питомца – 17-летней кошки по кличке Мурочка.

Не так давно Виктория Боня сообщила фанатам, что животное теряет зрение. По словам знаменитости, кошка иногда не видит препятствия на своем пути. Плюс ко всему у Мурочки появилось новообразование на животе. “Шишка на пузе”, – рассказала телезвезда, проинформировав подписчиков о неизбежном визите к ветеринару.

Виктория Боня привезла питомца на операцию, из-за чего не смогла сдержать эмоции. Знаменитость вышла на связь вся в слезах и с трясущимися руками, дав понять поклонникам, что страшится случившегося. “Я не сдержалась, сама стрессую”, – призналась бывшая участница “Дома-2”.

Напомним, в прошлом году Виктория Боня сама перенесла операцию, но пластическую. Телеведущая сделала себе “лисьи глазки”, как у супермодели Беллы Хадид, о чем долгое время мечтала. Знаменитость потратила на операцию несколько десятков миллионов рублей.


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