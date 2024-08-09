Врач назвал признаки отравления ртутью

Реаниматолог Леонид Карев предостерег о серьезных последствиях воздействия паров ртути, вызывающих отравление. Соответствующий комментарий он дал для Life.ru.

Леонид Карев отметил, что симптомы интоксикации ртутью включают неприятный металлический привкус во рту, спазмы мышц, учащенное сердцебиение, тревожность. Дополнительные признаки: потемнение слизистых оболочек с характерным медным оттенком, кровоточивость десен, болезненность при глотании, сильная головная боль, рвота, расстройство желудочно-кишечного тракта.

При подозрении на отравление ртутью, по словам реаниматолога, требуется немедленная медицинская помощь. Если отравление произошло через рот, необходимо интенсивно промыть желудок водой, принять активированный уголь (20-30 граммов) или белковую воду (взбитый с водой яичный белок), выпить молоко.