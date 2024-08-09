 

Врач назвал признаки отравления ртутью

09.08.2024, 15:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Реаниматолог Леонид Карев предостерег о серьезных последствиях воздействия паров ртути, вызывающих отравление. Соответствующий комментарий он дал для Life.ru.

Леонид Карев отметил, что симптомы интоксикации ртутью включают неприятный металлический привкус во рту, спазмы мышц, учащенное сердцебиение, тревожность. Дополнительные признаки: потемнение слизистых оболочек с характерным медным оттенком, кровоточивость десен, болезненность при глотании, сильная головная боль, рвота, расстройство желудочно-кишечного тракта.

При подозрении на отравление ртутью, по словам реаниматолога, требуется немедленная медицинская помощь. Если отравление произошло через рот, необходимо интенсивно промыть желудок водой, принять активированный уголь (20-30 граммов) или белковую воду (взбитый с водой яичный белок), выпить молоко.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Заместитель главного санитарного врача: «Пестицидов боятся только насекомые»

09.08 / 9to5Mac: iPhone с iOS 18 научился издавать звуки огня и ночи для релаксации

09.08 / Chery входит в список Fortune Global 500

09.08 / Мнение «аналитика»: О большой проблеме современной женщины… Кто ей поможет?

09.08 / Киркоров ликует – проигравшая суд Успенская будет публично просить прощения

09.08 / “Шишка на животе”: Боня страшится неизбежной операции – вся в слезах

09.08 / Белорусского националиста госпитализировали в Берлине после того, как он узнал название своей страны на немецком

09.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Про оценки потерь ВСУ в Курской области

09.08 / Как определить наличие трояна для слежки в гаджете?

09.08 / Потемнение в глазах при подъеме с места – признак деменции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика