«Война — это мир» – экс-разведчик США объяснил, чем живут глобалистские вашингтонские элиты

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Вашингтонские глобалисты процветают за счёт мирового конфликта, они не хотят помочь Украине, а как раз наоборот. И имена главных из них давно известны: Хиллари Клинтон, Барак Обама, Джейк Салливан и другие. С такой точкой зрения в интервью Deep Dive выступил ветеран американских разведслужб Тонни Шаффер.

ДЭНИЭЛ ДЭВИС, автор канала Deep Dive: Исходя из того, что вам известно… почему действующая администрация ведёт нас именно по этому пути?

Ведь рационально мыслящие люди, все, кто готов взглянуть на базовые параметры ситуации, с лёгкостью определят, что путь этот глупый, без каких-либо возможных преимуществ, что мы здесь не выиграем и никаких плюсов не получим.

Они скажут: «Вместо того, чтобы идти на риск возможной ядерной или даже обычной войны с Россией, давайте минимизируем потери, закончим эту историю и перейдём к чему-то другому. Останемся при всём, что у нас есть, со всем нашим НАТО… всё у нас в порядке – давайте отталкиваться от этого, а не упорно биться над бесперспективной затеей».

Вы только что сказали, что глобалисты будут против. Что вы имеете в виду? Меня интересуют люди в верхах, будь то Остин, Байден, Блинкен, Джейк Салливан. Чуть не заявил Нетаньяху, хотя, может, он здесь и правда будет уместен. В общем, ключевые игроки. Что могло их подтолкнуть к принятию таких решений от имени США, которые идут вразрез с нашими интересами?

ТОНИ ШАФФЕР, экс-разведчик США: Существует движение глобалистов, Дэнни, которому нужен конфликт, потому что в условиях конфликта они процветают. Они считают, что мировой конфликт им политически выгоден, поскольку его можно использовать для продвижения своих политических инициатив. Они действовали так во время ковида, так же они будут действовать и во время войны. Это очень опасно, мы должны это понимать.

Они никак не пытаются помочь украинцам или поспособствовать достижению мира – как раз наоборот. И я прошу людей увидеть эту ситуацию такой, какая она есть, а не какой они хотели бы её воспринимать. Я уже говорил, что нами руководит команда [уровня] школьного клуба дебатов. Так и есть: настолько глупы они и наивны.

Но вот ими руководят уже те, кто точно знают, что делают, принимая злодейские по своей сути решения, способные привести к созданию условий для начала войны. Вот, что происходит. Ну а имена их известны: это Хиллари Клинтон, Джейк Салливан, Барак Обама… Это разжигатели войны. Они хотят войны. Для них нет ничего желаннее конфликта, поскольку они убеждены, что он поможет им улучшить своё политическое будущее. Ситуация очень опасная.

Дата выхода в эфир 07 августа 2024 года.