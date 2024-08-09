Онколог назвал головную боль одним из проявлений рака мозга

Головная боль часто сопровождает нас в повседневной жизни. Однако не все знают, что она может быть признаком серьезных заболеваний, в том числе рака головного мозга. Онколог Евгений Черемушкин подчеркнул, что головная боль — «универсальный симптом», который может возникнуть из-за самых разных причин: от стресса и переутомления до гормональных колебаний и погодных условий. Но в некоторых случаях она может быть сигналом к действию, требующим немедленного обращения к специалисту.

Евгений Черемушкин отметил, что причинами головной боли при опухоли головного мозга могут быть раздражение чувствительных нервных окончаний опухолью или прямое воздействие на них. На ранних стадиях рака головного мозга могут проявляться дополнительные симптомы, среди которых проблемы с координацией, зрением и слухом. Кроме того, могут возникать эпизоды заторможенности или головокружения.

Онколог настоятельно порекомендовал обращаться к врачу при наличии подобных симптомов, чтобы исключить опасные заболевания и вовремя начать лечение.