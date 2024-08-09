 

Врач призвала отказаться от соды для лечения изжоги

09.08.2024, 12:35, Разное
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Гастроэнтеролог Наталья Панина предупредила, что устранение изжоги содой может привести к обострению проблемы. Взаимодействие соды с желудочной кислотой приводит к чрезмерному образованию углекислого газа. Это провоцирует усиленную выработку кислоты, ее выброс в пищевод, повреждение его слизистой. Следствиями могут стать повышенное газообразование и отрыжка.

Наталья Панина отметила, что разовая изжога допустима и может быть нейтрализована препаратами-антацидами с минимальным риском побочных эффектов. Однако регулярное возникновение изжоги требует консультации с врачом. Это необходимо для исключения серьезных заболеваний.


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