Врач призвала отказаться от соды для лечения изжоги

Гастроэнтеролог Наталья Панина предупредила, что устранение изжоги содой может привести к обострению проблемы. Взаимодействие соды с желудочной кислотой приводит к чрезмерному образованию углекислого газа. Это провоцирует усиленную выработку кислоты, ее выброс в пищевод, повреждение его слизистой. Следствиями могут стать повышенное газообразование и отрыжка.

Наталья Панина отметила, что разовая изжога допустима и может быть нейтрализована препаратами-антацидами с минимальным риском побочных эффектов. Однако регулярное возникновение изжоги требует консультации с врачом. Это необходимо для исключения серьезных заболеваний.