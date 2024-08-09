Отлично подчеркнут загар и снова в моде: самые трендовые дизайны белых ногтей на август

Белый лак для маникюра никогда не выйдет из летней моды в силу его простоты, изысканности и универсальности. Белый – идеальная основа для фантазийного дизайна, что летом, в пору отпусков и свободы, крайне приветствуется. До смены сезона почти месяц, еще есть время примерить модный вайб.

Чему отдать предпочтение

В первую очередь обратите внимание на классику – френч с белой базой. Не так утомительно, как нюд, свежо и стильно.

Френч, кстати, можно освежить цветочным рисунком. Маникюр для свадьбы или выпускного.

Более романтичный вариант подойдет для поездки в тропические страны. Теперь у вас точно будет красивое фото с ярким коктейлем в руке.

Шахматная клетка – вариант для абсолютных перфекционистов. Но не будьте букой, добавьте цветочек, лето же.

Эклектика – френч, разбавленный волнами.

Любителям ярких красок дизайнеры предлагают плотный белый фон с броским рисунком.

Что-то более нежное подойдет для романтического отпуска или выходных с любимым. Кстати, тут можно добавить перламутра.

Ну а стразы – это всегда праздник, блеск, роскошь. Только без фанатизма, не утяжеляйте ногти избыточным количеством.

Любите ахроматические цвета? Добавьте черного, инь и ян. Чтобы уравновесить две противоположности, введите серый.