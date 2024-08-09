92-летняя пенсионерка из Саратова оказалась владельцем 25 крупнейших Telegram-каналов

С 1 августа Роскомнадзор запустил тестовую версию сервиса для регистрации блогеров и каналов с аудиторией больше 10 тысяч человек.

В первый же день в ведомство обратилась пенсионерка из Саратова, которая заявила, что управляет крупнейшими Telegram-каналами на русском языке, в том числе такими как MASH, Незыгарь, Генерал СВР и Караульный.

– Всю жизнь я проработала в школе, а на пенсии увлеклась журналистикой. К сожалению, саратовские газеты мои статьи не принимали, тогда я решила создать несколько веб-страниц в сети «Интернет», на базе которых потом и появились мои каналы, – сказала 92-летняя женщина журналистам.

Специалисты Роскомнадзора сначала не поверили пенсионерке, однако она предъявила сотрудникам доказательства — 12 SIM-карт, на которые зарегистрированы каналы, а также нотариальное заверенные скриншоты, которые подтверждают её права на ресурсы.

По оценкам экспертов, ежедневно публикации женщины читают не менее 40 миллионов человек, а ежемесячная выручка только за продажу рекламы составляет порядка 500 млн рублей.

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