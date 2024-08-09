Рупор кремлевской пропаганды: Законодательная активность

Подписан ряд законов.

1. Об ограничении использования гражданских гаджетов на фронте, с оговорками про то, что необходимые для работы использовать можно.

Как все это будет работать, покажет практика правоприменения. Трактовки закона дают весьма широкое толкование вопросу, что есть нужный для использования гаджет, а также вопросу, кому его нельзя использовать.Что не удивительно, так как закон принимался в спешке и переписывался буквально на ходу, на фоне обширной полемики по его поводу.

2. Командиры воинских частей, начальники органов военной полиции, начальники гарнизонов получили право принимать решение о дисциплинарном аресте военных – участников спецоперации за совершение грубых дисциплинарных проступков. Данное решение усиливает власть командиров на местах и расширяет их возможности по поддержанию дисциплины в войсках. Странно, что только в 2024 году до этого дозрели.

3. Также подписан закон о запрете прододажи энергетиков несовершеннолетним. То, что несовершеннолетние окольными путями продолжат их потреблять, к гадалке не ходи, но сам закон безусловно позволит снизить общее потребление энергетиков несовершеннолетники.

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4. Ужесточен закон о высылке мигрантов из страны. Теперь лицам, которые подлежат высылке из страны могут ограничивать различные права и свободы. В целом, это половинчатая мера направленная на удовлетворение требований общественности по закручиванию гаек в миграционном законодательстве. Важно помнить, что любые, даже самые жесткие меры по контролю миграции не будут работать при обширной коррупции в контролирующих ведомствах, которые обесценивают государственные усилия и недовольство общественности.

5. Радикально подняты пошлины за обращение в суды. Установлен их верхний предел с 200 тыс. руб. до 10 млн руб. в арбитражных судах и с 60 тыс. руб. до 900 тыс. руб. в судах общей юрисдикции.

при обращении в суд общей юрисдикции с иском на сумму от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. заявителю придется заплатить в казну 4 тыс. руб., плюс с суммы свыше 100 тыс. руб. 3%. При споре о сумме от 3 млн руб. до 8 млн руб. госпошлина составит 45 тыс. руб., плюс 0,7% от суммы свыше 3 млн руб.

Согласно статистике Верховного суда РФ, требования в пределах 100 тыс. руб. составляют более 90% от всех имущественных исков в судах общей юрисдикции. Для таких исков пошлина повысится с 3,2 тыс. до 4 тыс. руб.

Закон повышает размер госпошлины и за инициирование дела о несостоятельности должника: для организаций она вырастет с 6 тыс. руб. до 100 тыс. руб., для граждан – с 300 руб. до 10 тыс. руб. Обращение в суд с заявлением о собственном банкротстве по-прежнему будет бесплатным.

В общем, судится теперь станет дороже.

6. Подписан закон об облегченной передаче конфискованного стрелкового оружия на СВО. Закон опоздал где-то на 2 года, но лучше поздно, чем никогда. Можно сказать, наныли.

PS. И еще. Пострадавшим из Курскойй области единовременно выплатят по 10 000 рублей, а суммы выплат за утрату имущества и жилья в ходе боевых действий будут определены в ближайшее время дополнительно.

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