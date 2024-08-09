Психиатр назвала симптомы зарождающейся деменции

Психиатр Татьяна Сычова перечислила признаки приближающейся деменции. Она подчеркивает, что это заболевание характеризуется нарушением кратковременной памяти. Человек не может вспомнить недавние события, в то время как прошлое помнит хорошо.

У больных деменцией отмечается дезориентация в пространстве, они могут теряться. Это связано с повреждением и гибелью клеток мозга. Часто деменция проявляется психоэмоциональными изменениями, среди которых подавленное настроение, тревожность, подозрительность, необоснованная злобность. Люди становятся чрезмерно мнительными, полагая, что окружающие желают им зла, пояснила Татьяна Сычова.

Ранние симптомы деменции могут включать неадекватные эмоциональные реакции на мелкие проблемы. Они склонны отпускать неуместные шутки, проявлять повышенную плаксивость. Возможны тремор и бессонница.

Речь больных деменцией тоже претерпевает изменения. Они забывают слова, путают их, а их речь становится медленной и монотонной, заключила психиатр.