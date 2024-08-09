 

Психиатр назвала симптомы зарождающейся деменции

09.08.2024, 10:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Психиатр Татьяна Сычова перечислила признаки приближающейся деменции. Она подчеркивает, что это заболевание характеризуется нарушением кратковременной памяти. Человек не может вспомнить недавние события, в то время как прошлое помнит хорошо.

У больных деменцией отмечается дезориентация в пространстве, они могут теряться. Это связано с повреждением и гибелью клеток мозга. Часто деменция проявляется психоэмоциональными изменениями, среди которых подавленное настроение, тревожность, подозрительность, необоснованная злобность. Люди становятся чрезмерно мнительными, полагая, что окружающие желают им зла, пояснила Татьяна Сычова.

Ранние симптомы деменции могут включать неадекватные эмоциональные реакции на мелкие проблемы. Они склонны отпускать неуместные шутки, проявлять повышенную плаксивость. Возможны тремор и бессонница.

Речь больных деменцией тоже претерпевает изменения. Они забывают слова, путают их, а их речь становится медленной и монотонной, заключила психиатр.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Специалист Курочкин объяснил, как определить наличие трояна для слежки в гаджете

09.08 / Невролог Акимов: Потемнение в глазах при подъеме с места – признак деменции

09.08 / МОК лишит золота Олимпиады 1908 года Николая Панина-Коломенкина

09.08 / Мнение: Если бы СССР не развалился в 1991

09.08 / Онколог назвал головную боль одним из проявлений рака мозга

09.08 / Врач призвала отказаться от соды для лечения изжоги

09.08 / Отлично подчеркнут загар и снова в моде: самые трендовые дизайны белых ногтей на август

09.08 / 92-летняя пенсионерка из Саратова оказалась владельцем 25 крупнейших Telegram-каналов

09.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Законодательная активность

09.08 / Нуждающаяся в финансовой помощи Дана Борисова нашла тайного покровителя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика