 

С молодой невестой Лепса случилось ужасное во время отдыха в Европе

09.08.2024, 9:30, Новости дня
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“Не успела приземлиться и доехать домой, как оранжевый пакет уже украли — вот вам и Ницца. Тапки были и сплыли”, — с горечью написала она. Инцидент стал настоящим шоком для Авроры, которая только что вернулась из Европы.

Она призвала своих подписчиков быть более внимательными и осторожными, особенно в местах с высокой туристической активностью, где кражи происходят чаще всего. Это напоминание о том, что даже в самых красивых и романтичных городах могут происходить неприятные ситуации.

Киба лишилась дизайнерской обуви бренда Hermès, которую она купила в аэропорту Стамбула. По информации издания, стоимость подобной пары тапок составляет около 1275 долларов. Это подчеркивает не только финансовые потери, но и эмоциональную составляющую — ведь такие вещи часто имеют для владельца особую ценность.

Интересно, что несколько дней назад Лепс делился с поклонниками фотографией, на которой он запечатлен с Кибой во время отдыха в Турции. Артист выглядел расслабленным в голубой рубашке с короткими рукавами, а его 18-летняя спутница — элегантно в черном платье с открытыми плечами. Эта фотография стала символом их романтических отношений и радостных моментов, которые теперь омрачены неприятным инцидентом.

Кража вещей в туристических местах — это проблема, с которой сталкиваются многие путешественники. Часто люди не осознают рисков, связанных с хранением ценных вещей в общественных местах или даже в собственных номерах отелей.


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