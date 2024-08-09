“Известия”: В РФ разрабатывается приложение для обнаружения взрывных устройств
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Российские специалисты занимаются созданием уникального приложения под названием «Менеджер минных полей» (ММП), призванного облегчить обнаружение взрывоопасных объектов. Такими сведениями поделились “Известия”, ссылаясь на генерального директора Научно-производственного объединения (НПО) «Двина» Владимира Орлова.
В основе приложения лежит технология, совместимая с операционной системой Android, что делает его доступным для широкого круга пользователей. Особое внимание уделяется его ценности для военнослужащих, находящихся в зоне конфликта. С помощью ММП они могут отслеживать расположение минных полей и отмечать на карте места нахождения мин в режиме реального времени, пояснил Владимир Орлов.
Для обеспечения точности и оперативности приложение оснащено специальными маркерами, позволяющими различать различные типы мин. Командиры и солдаты могут обозначать на своих гаджетах границы минных полей и указывать типы заложенных там мин.
Создание ММП является частью более масштабной инициативы под названием «Комплекс повышения осведомленности» (КПО-А).
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