 

“Известия”: В РФ разрабатывается приложение для обнаружения взрывных устройств

09.08.2024, 9:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские специалисты занимаются созданием уникального приложения под названием «Менеджер минных полей» (ММП), призванного облегчить обнаружение взрывоопасных объектов. Такими сведениями поделились “Известия”, ссылаясь на генерального директора Научно-производственного объединения (НПО) «Двина» Владимира Орлова.

В основе приложения лежит технология, совместимая с операционной системой Android, что делает его доступным для широкого круга пользователей. Особое внимание уделяется его ценности для военнослужащих, находящихся в зоне конфликта. С помощью ММП они могут отслеживать расположение минных полей и отмечать на карте места нахождения мин в режиме реального времени, пояснил Владимир Орлов.

Для обеспечения точности и оперативности приложение оснащено специальными маркерами, позволяющими различать различные типы мин. Командиры и солдаты могут обозначать на своих гаджетах границы минных полей и указывать типы заложенных там мин.

Создание ММП является частью более масштабной инициативы под названием «Комплекс повышения осведомленности» (КПО-А).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Врач Набатникова: Изменения с кожей на локтях могут указывать на диабет

09.08 / Жизнь отказавшейся от макияжа Памелы Андерсон кардинально изменилась

09.08 / Мнение: Подработка для программеров на остаток лета

09.08 / Мнение «аналитика»: О быстром и жёстком возмездии за атаку на Курскую область… И это лишь начало?

08.08 / Мнение: Вечер перестает быть томным

08.08 / Мнение «аналитика»: О приближении Гражданской войны… Серьёзный человек предупреждает?

08.08 / Гликемический индекс йогуртов и молочных напитков. Что выбрать при сахарном диабете и на диете

08.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Классовый анализ хаоса в Англии

08.08 / Волочкова призвала пьяных артистов к совести: Позорище

08.08 / Народ бьет тревогу! Екатерина Варнава ужасает худобой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика