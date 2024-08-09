“Известия”: В РФ разрабатывается приложение для обнаружения взрывных устройств

Российские специалисты занимаются созданием уникального приложения под названием «Менеджер минных полей» (ММП), призванного облегчить обнаружение взрывоопасных объектов. Такими сведениями поделились “Известия”, ссылаясь на генерального директора Научно-производственного объединения (НПО) «Двина» Владимира Орлова.

В основе приложения лежит технология, совместимая с операционной системой Android, что делает его доступным для широкого круга пользователей. Особое внимание уделяется его ценности для военнослужащих, находящихся в зоне конфликта. С помощью ММП они могут отслеживать расположение минных полей и отмечать на карте места нахождения мин в режиме реального времени, пояснил Владимир Орлов.

Для обеспечения точности и оперативности приложение оснащено специальными маркерами, позволяющими различать различные типы мин. Командиры и солдаты могут обозначать на своих гаджетах границы минных полей и указывать типы заложенных там мин.

Создание ММП является частью более масштабной инициативы под названием «Комплекс повышения осведомленности» (КПО-А).