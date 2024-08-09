 

Развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес назвали самым дорогим в истории

09.08.2024, 7:50, Новости дня
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По информации инсайдеров, их расставание может стать “самым дорогим разводом в истории”. Причины такого поворота событий кроются в их прошлом, которое, похоже, продолжает преследовать их даже после воссоединения.

Согласно источникам, близким к паре, Аффлек и Лопес не смогли избавиться от мыслей о “незавершенных делах” своего прошлого. Их первая помолвка в 2004 году закончилась разрывом, и с тех пор оба задавались вопросом “а что, если”. Эта ностальгия привела к возобновлению их отношений и свадьбе в 2022 году. Однако, как показало время, мечта о совместной жизни оказалась не такой идеальной, как они надеялись.

“Дженнифер мечтала об этой свадьбе — о платьях, друзьях и всех этих атрибутах — десятилетиями”, — говорит подруга певицы. Несмотря на все ожидания и надежды, реальность оказалась иной. Инсайдеры утверждают, что пара осознала: они не созданы для долгосрочных отношений. Они решили завершить свои “незавершенные дела”, но это не принесло желаемого результата.

Друг пары подчеркнул: “Они перевернули страницу всех незаконченных дел 20-летней давности. Теперь они точно знают, что не могут быть вместе”. Это осознание стало причиной того, что пара решила официально объявить о расторжении брака уже к концу лета.

Вместе с тем, развод может обернуться для них финансовой катастрофой. Ожидается, что сумма раздела имущества может достигнуть многомиллионной отметки, что делает этот развод одним из самых дорогих в истории. Аффлек и Лопес не только знаменитости, но и успешные бизнесмены, что только добавляет сложности к их ситуации.


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