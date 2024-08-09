Мнение: Подработка для программеров на остаток лета

Нужно, короче, наваять программку. Или приложение. Да, я тут грешным делом немного помогаю друзьям на выборах (вы не поверите, но сейчас в стране идут вовсю предвыборные кампании), и хотя всё это, безусловно, цирк и профанация, но для толковых программеров, умеющих писать в том числе для телефонов (Андроид) есть задачка для кое-что написать.

Если есть желающие – пишите мне в личку или в Вацап по телефону +7915-823-13-25. Про вас – где вы, как зовут, работали ли с соцопросами. Оптимально, если вы в Москве. Обращайтесь! Меня зовут Алексей Рощин.