 

Мнение «аналитика»: О быстром и жёстком возмездии за атаку на Курскую область… И это лишь начало?

09.08.2024, 2:20, Разное
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Ну что ж, #Россия слов на ветер не бросает.

Пока тусовка бьётся в истерике и разгоняет нарратив «Всё пропало!», подыгрывая украинскому ЦИПСО, серьёзные люди работают, не отвлекаясь на эту лабуду. Говорят, уже есть первые результаты.

И, соответственно, уже есть те, кто за Курск ответили. Персонально.

https://t.me/mash/56594

Я почему выбрал именно ТГ-канал Mash: украинская сторона его часто цитировала, видимо, считая сообщения оттуда достоверными. Так что в данном случае это правило тоже должно работать.

Но главное — «настигнет всех»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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