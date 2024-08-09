 

Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон

09.08.2024, 1:15, Новости дня
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Это будет первое длительное путешествие Кейт с момента, как ей поставили диагноз рак, и, как считает Дампир. Факт того, что она отправляется в Шотландию, говорит о том, что у нее достаточно сил для поездки.

Каждый август королевская семья собирается в своей шотландской резиденции — замке Балморал. Это место славится своей живописной природой: лесами, полями и горами. Площадь поместья составляет 50 000 акров, и оно служит идеальным укрытием от любопытных глаз. Здесь члены королевской семьи могут наслаждаться рыбалкой, верховыми прогулками и пикниками в уединении.

Содержание Балморала обходится в значительную сумму — около 3 миллионов фунтов стерлингов в год. Замок был приобретен монархами в 1852 году и на сегодняшний день его рыночная стоимость достигает 155 миллионов фунтов стерлингов. Однако сам замок имеет свои недостатки: устаревшая система отопления и сквозняки заставляют многих членов семьи предпочитать уютные коттеджи, разбросанные по территории поместья.

Поездка в Балморал также символизирует возвращение к нормальной жизни для Кейт и ее семьи. Она и принц Уильям стремятся создать для своих детей атмосферу спокойствия и радости, что особенно важно в свете недавних испытаний. Эксперты подчеркивают, что такие моменты сближают семью и помогают восстановить эмоциональное равновесие.

Визит в Балморал не только является частью традиции, но и важным шагом к восстановлению для Кейт Миддлтон. Это дает надежду на то, что она преодолевает трудности и возвращается к активной жизни, что радует ее поклонников и всю королевскую семью.


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