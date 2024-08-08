 

Почти разведенная Алсу покрыла голову: пришлось подчиниться

08.08.2024, 23:35, Новости дня
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Как гром среди ясного неба в конце весны прозвучала новость о том, что певица Алсу решила развестись со своими мужем Яном Абрамовым. Несмотря на наличие троих детей и 18 лет брака за спиной, артистка подала соответствующее заявление в суд. По слухам, причиной такого решения певицы стал адюльтер со стороны ее супруга.

Однако, судя по соцсетям финалистки “Евровидение-2000”, ее жизнь после семейного конфликта стала более насыщенной. Алсу вернулась к концертной деятельности, много выступает, часто появляется на светских мероприятиях. На осень у исполнительницы хита “Зимний сон” запланирован сольный концерт в Москве.

Кроме того, Алсу приняла участие в фотопроекте Екатерины Рождественской “С любовь к Уфе”, посвященном 450-летию города. Почти разведенная певица покрыла голову национальным головным убором вкупе с эффектными украшениями. Ей пришлось подчиниться традициям, что оказалось совсем несложным. Ведь известно, что знаменитость родилась в городе Бугульма, Республика Татарстан, но все ее детство прошло в Башкортостане, на родине отца.

Поклонники оценили образ звезды, написав в комментариях, что внешность Алсу позволяет экспериментировать с любыми стилями. Артистка в свою очередь добавила, что ее репертуар содержит несколько композиций на башкирском языке.

Напомним, официально бракоразводный процесс Алсу и ее мужа начался в июне, паре дали два месяца на примирение. Певица настроена решительно и мириться не готова, как она заявляла прессе. Ян Абрамов напротив же хотел бы пойти на мировую и сохранить семью ради здоровья и благополучия детей, рассказал его правозащитник Александр Добровинский.

Ранее также сообщалось, что у Алсу уже новая любовь, и пара давно не живет вместе. Однако это так и осталось на уровне слухов. Поговаривают также, что историю с разводом исполнительница затеяла ради пиара, якобы она приняла решение возродить свою былую популярность и таким образом представить публике новую песню.


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