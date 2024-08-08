Мнение: Вечер перестает быть томным

Боевики зачем-то в форме и, похоже, с погонами

Поразительно, конечно. Как ты ни старайся быть объективным аналитиком и взять все возможные поправки на извечные российские тупость и раздолбайство – и все равно вскоре окажется, что ты сильно недооценил полную необучаемость и даже невменяемость российских властей, способных утонуть в деревенской луже во время засухи.

И ведь прошло лишь чуть больше года… нет – в одно ухо влетело, в другое вылетело. А ведь тот самый лихой рейд уголовников “Вагнера” в 2023 году наглядно показал всем на тот момент удивительную вещь. Публика со всего мира, разинув рот, обнаружила, что у воюющей РФ внутри периметра ее границ практически вовсе… нет войск. Вообще никаких! Отряды вооруженных мятежников могут в густозаселенном центре европейской части страны ехать сотни километров на танках по центральным трассам – и не встретить ни малейшего вооруженного сопротивления. И лишь выяснив, что в Москве уже никого из начальства, и их никто не собирается встречать, пригожинцы обиделись и остановились.

В фильмах в таких случаях пишут титрами: ПРОШЕЛ ГОД…

Год прошел, и мы видим какое-то дежавю, только в этот раз по Курской области рассекают уже не мятежники, а, как это любят обозначать в программе Время, “боевики”. Боевики под названием “Вооруженные силы Украины”. Едут, пишут, на Льгов, по традиции на танках и БТР, с развернутыми системами ПВО… Пригожин мог бы подать в суд за копирайт.

А оттуда собираются якобы на славный город атомщиков Курчатов. Такая экскурсия по объектам российского энергокомплекса: газово-измерительную станцию в Судже осмотрели, теперь хотят посетить АЭС. Осталось еще куда-нибудь в угольную шахту спуститься.

В общем, то мятежники, то “боевики”… Важно, что в самой РФ ничего не меняется. “Райком закрыт, все ушли на фронт”.