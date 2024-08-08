Мнение «аналитика»: О приближении Гражданской войны… Серьёзный человек предупреждает?

Многие трусливо, даже панически гонят мысль о том, что гражданская война возможна в ядерной державе. Уповают на давние традиции, политические механизмы, здравый смысл миллионов людей в конце концов. Но… знаете, всё это – не панацея. Кому как не жителям бывшего #СССР это знать! Там ведь вооружённые конфликты в национальных республиках начались за несколько лет до распада Союза нерушимого. И даже ускорили его.

Поэтому… с особым интересом россияне смотрят сейчас на американские президентские #выборы, где экс-глава Белого дома Дональд Трамп пытается взять реванш за прошлое поражение, а его оппонент, выбывший из гонки, открыто предупреждает.

Президент США Джо #Байден заявил, что не уверен, что передача власти после президентских выборов в стране пройдет мирно, если его предшественник Дональд #Трамп проиграет кандидату от демократов и действующему вице-президенту Камале Харрис. Такое мнение он выразил в интервью CBS.

«Если Трамп проиграет, я в этом не уверен», — ответил он на вопрос, будет ли мирной передача власти в #США в январе, когда должна состояться инаугурация следующего президента. «Он имеет в виду именно то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьёз. Он именно это и имеет в виду: все эти слова о том, что если он проиграет, будет кровавая баня», — добавил пока ещё действующий глава государства.

О чём это говорит?

Выход Джо Байдена из электорального ралли стал некоторым шоком для команды его оппонента. Тем более, что номинантка от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис быстро привлекла внимание толпы и #деньги спонсоров, а также резко скакнула в рейтингах популярности, едва ли не опередив Дональда Трампа по всей стране. Вот что значит «новизна»!

Однако теперь первоначальный эффект прошёл, а Камала Харрис начала допускать ошибки. Её выбор в качестве будущего вице-президента ничем не примечательного губернатора Миннесоты Тима Уолза попал под шквал критики как оппонентов, так и сторонников. По сравнению с остальными потенциальными кандидатами протеже «пустышки» оказался ещё более пустым: в его активе разве что статус «выходца из народа», как и у республиканского визави Джей Ди Вэнса. Зато в пассиве — «дезертирство» с военной службы во время кампании США в Ираке (Джей Ди — ветеран этой войны), спорные решения по поводу легализации абортов и выдачи разрешений на работу мигрантам-нелегалам, а также странная нерешительность во время беспорядков, связанных с гибелью чернокожего вора и наркомана Джорджа Флойда якобы от рук полицейских. Злые языки утверждают, что вице-президентская номинация — благодарность за тот эпизод, поскольку протесты темнокожих в 2020 году в итоге всё же отняли у Дональда Трампа существенное число голосов на выборах.

Собственно, после небольшого всплеска эйфории, во многом индуцированной ориентированными на демократов СМИ, прежние опасения вернулись. Судьба президентских выборов обычно решается в нескольких «колеблющихся» штатах, а там, судя по свежим опросам, Дональд #Трамп сумел-таки восстановить преимущество, поколебленное «рокировочкой» у демов. Это означает, что победить в ноябре Камала Харрис в паре с Тимом Уолзом сможет только если Демпартия сумеет организовать ещё более масштабные манипуляции с голосами, чем «плебисцит по почте» 2020 года, когда в ход пошли и «мёртвые души».

В таком контексте предупреждение Джо Байдена может означать, что:

а) такие манипуляции активно готовятся

и

б) они будут настолько грубыми, что Дональд Трамп, которому deep state выдал «чёрную метку» в виде пули в ухо, не сможет смириться.

По сути, идёт прогрев общественного мнения, в который «хромая утка» вносит свою посильную лепту.

Однако повторение событий начала января 2021 года рискует поставить Штаты на грань гражданской войны. Едва ли «простые Джоны» стерпят повторную кражу своих голосов, а увидев их поддержку вряд ли шоумен Трамп откажется переиграть прошлый гештальт. И хотя федеральные силовики, вероятно, к такому повороту готовятся, всегда есть риск, что события выйдут из-под контроля. Особенно, если проблемы в американской экономике углубятся, а падение фондовых индексов на Уолл-Стрит возобновится.

Одна только проблема назревает…

Где взять столько попкорна?

И как его не переесть?

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