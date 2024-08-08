“Экс-аналитик” Пентагона – Украина просто не может победить, а F-16 будут уничтожены ещё на земле

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У Украины и её западных партнёров нет никакой военной стратегии в конфликте с Россией, отмечает бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски в эфире Judging Freedom. По её словам, Украина в принципе не в состоянии победить — и никакие F-16 этого не изменят: их будут поражать даже не в небе, а на местах стоянки.

ЭНДРЮ НАПОЛИТАНО, автор канала Judging Freedom: Какова на данный момент позиция Зеленского? Полагаю, он на последнем издыхании, есть или нет у него эти старые F-16, которым по двадцать-сорок лет.

КАРЕН КВЯТКОВСКИ, бывший аналитик Пентагона: Это просто мишени. Причём многие из них будут мишенями неподвижными. Их будут не в небе сбивать, а поражать на местах стоянки, либо они будут ломаться без возможности ремонта. Для Соединённых Штатов это операция по утилизации старых самолётов, которая позволяет, во-первых, оправдать новые закупки, а во-вторых, избавиться от расходов на техобслуживание и ремонт старых моделей, стареющего авиапарка, от которого в действительности уже нет такой пользы.



То есть для американцев это дело выигрышное в обоих отношениях. Украина не выигрывает ни в одном. Кажется, мы даже не подготовили достаточно лётчиков украинского происхождения, чтобы они вообще могли летать на этих обещанных F-16. Впрочем, это не проблема — будут задействовать других натовских лётчиков. У них много натовской помощи, так что НАТО и будет летать на этих самолётах, если они планируют их использовать. Но они весьма уязвимы и не очень эффективны.



Интересно также задуматься, какова здесь военная стратегия. Её попросту нет. Мы видим войну на истощение, это война беспилотников, ведётся медленное перемалывание и уничтожение, российские войска постепенно продвигаются на запад, постепенно устанавливают контроль над бывшими украинскими сёлами и городами, медленно и неумолимо движутся в западном направлении, к Киеву, к другим городам и к польской границе — где, уверена, всё и закончится, если они не остановятся. И в условиях такого военного конфликта с использованием БПЛА и высоких технологий сорокалетние самолёты — возможно, даже прошедшие модернизацию и имеющие тридцатилетнюю бортовую аппаратуру — не будут иметь особого значения. Выиграть такую войну таким образом нельзя.



Украина в принципе не в состоянии победить. У неё для этого нет ни подготовленных бойцов, ни должного руководства, ни тылового обеспечения, ни даже источников электроэнергии. Знаете, у неё в буквальном смысле нет энергии, чтобы воевать в условиях такого конфликта. И так было с самого начала.



Отправляя им F-16, мы говорим: «Ну, вот те средства, при помощи которых Америка воюет с теми, кто особо не умеет стрелять. При помощи них великие американские вооружённые силы ведут войны против маленьких стран, не обладающих военно-воздушными силами». Так, в Ираке мы дважды воевали со страной, где не было никаких ВВС, о которых вообще стоило бы говорить, только немного старой советской ПВО. А мы отправили огромные силы и заявили: «Вот так успех!» Ну, тогда это было ничего, и если хотите в это верить и ликовать по этому поводу, пожалуйста. Но в украинском конфликте такой подход не работает, не будет и не может работать. Стратегически и тактически ситуация там иная. Так что эти самолёты оказываются красивой пустышкой, не более того.

Дата выхода в эфир 06 августа 2024 года.