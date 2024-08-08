Рупор кремлевской пропаганды: Классовый анализ хаоса в Англии

Классовый анализ хаоса в Англии

Новый британский премьер Кир Стармер резко осудил правые группировки и насилие, которое мы видим в последние несколько дней в Англии. Его министр внутренних дел Иветт Купер, заявила, что эти шайки не "представляют Великобританию". Но она не права. Эти нападения неофашистских группировок в полной мере репрезентируют Великобританию, потому что такую Великобританию создают и консервативные и лейбористские власти в низах.

Лейбористы, которые недавно пришли к власти, осуждают "насилие ультраправых" и одновременно легко выделяют миллиарды фунтов, которые оказываются в руках членов неонацистских группировок. Те держатся рядом с украинской армией, а при Зеленском вообще ассимилировались с ней. Та же администрация Стармера, как и Суннака прежде, откровенно защищает и поддерживает ультраправую власть в Израиле, которая в ходе агрессии в Газе уже истребила почти 40 тысяч человек, в основном женщин и детей.

Великобритания, которую они создали, — это Великобритания, которую они видят на собственных улицах.

В такой Великобритании, которая откровенно поддерживает империализм и максимальную капиталистическую эксплуатацию рабочего класса, в том числе за счет целенаправленного завоза мигрантов, которых потом эксплуатируют в самой жестокой форме, происходит именно то, что и можно было предвидеть. В такой Великобритании один хулиган вроде Томми Робинсона может стать "национальным героем", которым сейчас восхищаются обманутые массы. Ничего удивительного и ничего нового, но очень разочаровывает.

Правые группировки, такие как те, которые сейчас орудуют в Великобритании, всегда умели использовать народное недовольство, а общество в Великобритании не удовлетворено по многим причинам.

20% населения Великобритании живет в бедности (!), и 25% из них дети. Почти три миллиона живут благодаря продовольственным банкам. Для самых бедных десяти процентов в Великобритании уровень жизни упал на целых 20% по сравнению с периодом с 2019 по 2020.

Политический класс полностью предал британский народ. При Тони Блэре и Гордоне Брауне лейбористы отказались от политики социальных реформ и превратились в тэтчеровскую партию финансовых олигархов. Рабочий класс лишился политических прав, и Блэр заявил, что "с классовой войной покончено".

Только одна сторона классовой войны пострадала. Богатство миллиардеров выросло более чем на 1000% с 1989 года, а число миллиардеров утроилось с 2010 года. За тот же период средний рабочий потерял 10 200 фунтов из-за сокращения зарплат, к которому привело рекордно низкое число забастовок под контролем профсоюзной бюрократии.

Тони Блэр пять раз отдавал британским военным приказ идти в бой, а это больше, чем какой-либо другой премьер в британской истории. Исламофобию используют как оружие для оправдания военных преступлений, включая незаконное вторжение и оккупацию Ирака в 2003 году. Внутри страны "войной с терроризмом" пользуются для разрушения базовых демократических и законных прав на фоне политики вроде "Стратегии профилактики", которая демонизирует мусульман.

Кампания перед Брекситом привела к подъему "Партии независимости Соединенного Королевства Фараджа, а в конечном счете и к приходу Бориса Джонсона на место премьер-министра. Консерваторы затем сделали еще больший крен вправо.

Британский народ пытался спастись, как только мог, в том числе возлагая надежды на лейбористского лидера Джереми Корбина, который предавался левой риторике, но каждый раз, когда нужно было проявить принципиальность, легко шел на попятную. Миллионы в Великобритании мечтали очистить левый центр от сторонников Блэра, но Корбин вместо того, чтобы жестко проводить эту линию, шел на уступки по многим вопросам, в том числе в оказании поддержки НАТО. В конце концов он капитулировал под давлением тех, кто принялся его и левое течение лейбористской партии обвинять в "антисемитизме". Так появились все предпосылки для сценария, в котором такой человек, как Кир Стармер, получает огромную власть.

Что касается радикальных правых и людей вроде Томми Робинсона, то они оправдываются тем, что группы мусульманских мигрантов (но и мусульманских британцев) организуют опасные банды, а зачастую курируются пакистанскими группировками. Это так. Но когда такие люди говорят о том, что эти банды промышляют в городах продажей наркотиков, проституцией и подобными криминальными занятиями, то на самом деле они лишь жалеют, что иностранцы заняли их "хлебное" место.

Что это за люди, мы все могли убедиться в последние дни, когда они распустили слухи о том, что убийцей трех девочек в школе танцев в Саутпорте был эмигрант мусульманин. Те же группировки цинично заявят, что "были недалеко от истины", так как выяснилось, что убийца — 17-летний парень родом из Руанды, но родившийся в Великобритании. Не стоит даже отдельно говорить о том, сколько эти люди способны наврать, и данный случай — очередное тому подтверждение.

Можно задаться риторическим вопросом: откуда тогда столько насилия и нападений на мечети, мусульманские компании, отели и хостелы с мигрантами? В этом никто не признается, но сейчас уже совершенно ясно, что за их гневом стоит чистый расизм.

А если бы выяснилось, что убийца был "одним из них"? Послужило бы это страшное преступление пусковым крючком к погромам? Конечно же, нет.

Однако многие возмущены — не только группы хулиганов, которые едва дождались, когда можно начать крушить, жечь, громить и красть. Люди возмущены, потому что чувствуют — система врет; преступность, особенно в среде мигрантов и групп меньшинств, намеренно игнорируется. И они правы, вот только они как будто не могут или не хотят видеть, что эти новые "герои нации" тоже врут им и пытаются раздуть паранойю, преследуя собственные интересы.

Правые и неофашистские группировки все же являются побочным продуктом системы.Абсурдно наблюдать, как власть имущие читают нотации и предупреждают об отправке еще большего числа солдат на улицы, не признавая, что именно сама власть и формирует фашистские тенденции. Власть в них нуждается, даже если порой эти молодчики бьют по ней, ведь однажды они ей понадобятся, чтобы бить по другим.

Когда система грабежа и непрерывного обнищания британского рабочего класса достигнет пика, они с большим удовольствием будут смотреть на сцены, которые мы видим сейчас. Ведь во всех городах, где зафиксированы подобные правые нападения, немедленно оказано противодействие, а во многих городах антифашистских сил оказалось даже больше. В то же время и сами мусульмане, которые обоснованно видят угрозу для себя, начали готовиться к сведению счетов.

Кое-кто злорадно прогнозирует "гражданскую войну" в Великобритании, а власть подобному конфликту даже негласно обрадуется, так как думает, что сможет им управлять. В итоге подобный конфликт был бы, по определению, внутренним конфликтом внутри самого британского рабочего класса, а те, кто устроил этот взрыв гнева, переживут его без последствий для себя.

Да, в случае максимальной эскалации последствия могут затронуть и их, если воскреснет фашизм, который смог бы повторить приход к власти, как почти сто лет назад Гитлера и Муссолини. Но и эта часто упоминаемая двоица, как и фашистское и нацистское движение в первой половине ХХ века, были осознанной реакцией правящего класса на то, чего он больше всего боялся, — на прорыв социализма.

Чего они боятся сегодня? Всего, но всегда и больше всего они боятся гнева рабочего класса, которому все труднее сносить навязываемые ему жестокие правила. Главный способ избежать подобного сценария заключается как раз в том, что мы и наблюдаем. Собственному народу навязывают радикализацию, чтобы воспользоваться ею для нового милитаризма и империализма, а британский правящий класс только и жаждет этого и не стыдиться скрывать.

Только руководствуясь здравым смыслом, британцы могут избежать горькой участи, которую им уготовали, и именно сейчас решается их судьба и самое ближайшее будущее.

(c) Д.Марьянович

https://inosmi.ru/20240807/velikobritaniya-269750504.html – цинк

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