Каноистка Олеся Ромасенко выступит на Олимпиаде в Париже

Российская каноистка Олеся Ромасенко получила приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры-2024. В заплыве каноэ-одиночек на 200 метров она заняла пятое место и не смогла пробиться в полуфинал. Тем не менее, спортсменка примет участие в четвертьфинале, заплывы которого пройдут 31 июля в 13:40 по московскому времени.

Допуск российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду обусловлен тем, что в конце 2023 года МОК принял решение разрешить им участвовать в качестве нейтральных атлетов. Для этого им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Олеся Ромасенко является пятикратной призеркой чемпионатов мира и трехкратной чемпионкой Европы. После отстранения РФ и Белоруссии от соревнований она напрямую обратилась в МОК с просьбой предоставить ей приглашение на Игры в Париже. В итоге она стала 15-й россиянкой, которая выступит на Олимпиаде в нейтральном статусе.