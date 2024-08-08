Мнение: Импланты и киборги готовятся к выходу из лабораторий в обычную медицину

Глядя на заполонившие улицы китайские автомобили, я впервые в жизни чувствую себя в будущем из научной фантастики. Не знаю, насколько «китайцы» совершенны технически — тут показания очевидцев расходятся — но внешне они выглядят на десять Корбен Далласов из десяти.

Пишут, кстати, что китайцы не стесняются отключать электронную начинку у серых машин, ввезённых в Россию по обходным схемам (ссылка). Что же, ещё одно наглядное свидетельство прихода будущего. Киберпанк, который мы заслужили.

Другая примета киберпанка — массовая установка имплантов населению — тоже постепенно приближается.

Технически, конечно, киборгом был и пират Долговязый Джон Сильвер, он же Окорок, он же Одноногий, носивший деревянный протез вместо потерянной в бою левой ноги. Также технически киборгами являются обладатели пломб в зубах, из-за чего Россию можно с полным на то основанием считать страной киборгов.

На практике, однако, полноценное слияние человека с машиной подразумевает двустороннюю связь. У современного Джона Сильвера должна быть возможность силой мысли подавать команды своей бионической ноге и получать сигналы прямо в мозг, когда его киберступня натыкается, допустим, на небольшой камень. Ни пиратский деревянный костыль, ни даже более сложные протезы типа того, который был у рыцаря Гёца фон Берлихингена, по очевидным причинам к человеческим нервам не подключались.

Видимый прорыв биоинженеры совершили совсем недавно, буквально в последние пару лет. Илон Маск вставил чип Нейролинк в мозг пациента, парализованного после неудачного прыжка в воду. Пациент быстро освоился: он уже управляет виртуальной рукой на экране компьютера с той же ловкостью, с которой мог бы двигать своей собственной. Технология пока что не отработана — большая часть тонких электродов импланта выходит из строя вскоре после установки — однако это уже мелочи, которые медики быстро исправят или обойдут. Недавно аналогичный чип установили в голову второму пациенту, а до конца года чипы получат ещё восемь парализованных добровольцев (ссылка).

Аналогичные импланты тестируют и в других лабораториях. К примеру, стартап Синхрон применяет другую технологию: вместо того, чтобы сверлить киборгу дырку в черепе, медики из Синхрона подключаются к мозгу пациента через яремную вену. Первый подопытный работает с имплантом Синхрона уже год, эксперимент проходит удачно (ссылка).

Пока что больные управляют преимущественно курсором мыши — на этапе экспериментов учёным проще работать с компьютером, чем приделывать пациенту, скажем, бионическую руку. Однако если пациент может двигать влево-вправо курсор, значит он может двигать влево-вправо и указательный палец на протезе. Вопрос только в тренировке: ему надо будет потратить время и силы, чтобы научиться управлять механической конечностью. Полагаю, по трудоёмкости это будет примерно как освоить с нуля гитару, то есть очень быстро при условии, что владелец протеза захочет тренироваться по несколько часов в день. При этом, в отличие от игры на гитаре, музыкальный слух носителю бионической руки не понадобится: он и так будет видеть, когда ему удалось налить всю воду в чашку, а когда он пролил половину на стол.

Выше речь шла про сигналы от мозга к протезу. Однако для полноценной бионики нужна и обратная связь, от протеза в мозг. Кибернетические пальцы должны передавать данные о том, что конкретно они сжимают — твёрдый кирпич, тонкую кредитную карту или упругий силикон. И тут — ура! — биоинженеры тоже рапортуют об успехах. Тот же Илон Маск, который находится в привилегированном положении из-за того, что может слегка нарушать своих лабораториях законы, разрабатывает имплант Блиндсайт, систему искусственного зрения для слепых.

Работает имплант так. Видеокамера получает картинку, дробит её на пиксели и передаёт в имплант, который раздражает электричеством нейроны в зрительной коре мозга. Другие учёные возмущаются на страницах британского журнала Природа (Nature) — им кажется, что такой имплант будет передавать в мозг только мутную и чёрно-белую картинку (ссылка). Однако примечателен уже тот факт, учёные полностью принимают саму идею, считая передачу данных от видеокамеры в мозг технически реализуемым решением. Из этого я делаю вывод, что как бионические глаза, так и бионические руки, отправляющие в мозг данные о том, что они ощупывают, уже перешли из категории фантастических технологий будущего в категорию реальных экспериментальных устройств.

Пока что Илон Маск тестирует свой Блиндсайт на слепых обезьянах. Аналогичные разработки ведут и в России (пример), испытания на людях намечены на 2025-2026 годы. Я не знаю, какие из этих стартапов дойведут свои изделия до клиник, а какие тихо сдуются, как это часто бывает со стартапами, однако вполне очевидно, что технология уже дозрела, и проблема теперь только в том, чтобы красиво её реализовать. Так как людей, остро нуждающихся в имплантах, на нашей планете сотни миллионов, необходимые инвестиции отрасль получит.

А теперь вишенка на торте. Отдельной технологической веткой являются медицинские роботы, которые делают сложные операции автоматически. Вот, например, робот-стоматолог, который выдалбливает в зубе гнездо под зубную коронку. У кожаного врача процедура занимает два часа. Робот, который может сверлить быстрее и точнее, справляется за 15 минут (ссылка). В ходе опытов доброволец подёргивался и тряс головой, чтобы помешать роботу, но робот не сбился: не поцарапал пациента и не запорол зуб.

Сложив всё это вместе, мы получаем следующую картину обозримого будущего. Потеряв, допустим, кисть после неудачного запуска бракованного фейерверка, пациент приходит в клинику имплантов. Там ему подбирают подходящий по размеру и цене протез, после чего больной ложится на стол, и робот автоматически пришивает ему выбранное устройство, подсоединяя связки и нервы к специальным разъёмам. Через неделю-другую тренировок бионической кистью можно уже пользоваться как рукой, а через полгода киборг достаточно осваивается с протезом, чтобы выполнять им самую тонкую работу.