 

Вернувшуюся после трагедии Натали заподозрили в плагиате

08.08.2024, 20:15, Разное
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Год назад ушел из жизни супруг певицы Натали, известный музыкальный продюсер Александр Рудин. Эта трагедия стала для певицы таким тяжелым ударом, что она на время отказалась от карьеры и перестала появляться на публике. Но недавно исполнительница хита “Ветер с моря дул” вернулась в шоу-бизнес, представив публике свою новую композицию.

50-летняя Наталья Рудина презентовала поклонникам песню “Хоопонопоно”, мелодия и аранжировка которой показалась публике очень знакомой. Как отметили слушатели, припев очень похож на “Седую ночь” Ласкового мая, а значит, закрались подозрения в плагиате.

Стоит отметить, что пик карьеры Натали пришелся именно на конец XX века. И, вероятно, желая повторить успех, артистка решила вернуться к знакомому звучанию. “Оказывается в 21-м веке можно зависнуть в 20-м”, “Знакомый ритм песни, забытое старое”, “Все песни на один мотив”, – комментируют слушатели в Сети.

Напомним, Александр Рудин скончался в 27 июля 2023 года на 54-м году жизни. Его обнаружили мертвым на козырьке подъезда дома, где жил с семьей. Говорят, супруг Натали боролся с депрессией после ковида и смерти отца, которая случилась несколькими неделями ранее.


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