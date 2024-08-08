Ксения Бородина ответила на опасения, что возлюбленный ей пользуется

Известная телеведущая Ксения Бородина развеяла опасения поклонников по поводу ее нового избранника. “Некоторые рисуют меня в образе несмышленой барышни, но спросите моих бывших, с чем они уходили от меня?” – заявила звезда.

По словам Ксении Бородиной, любой ее партнер автоматически становится публичным лицом, что не всегда желательно. Она призналась, что ценит заботу фанатов, но подчеркнула, что разберется с личной жизнью самостоятельно.

“Я не спонсирую мужчин, не дарю им квартиры”, – подчеркнула Бородина.

1 августа телеведущая опубликовала фото с возлюбленным, скрыв его лицо. На одном из снимков житель целует Бородину в шею. Пользователи социальных сетей предположили, что избранником блогера стал участник шоу “Последний герой” Николай Сердюков. Подтверждением слухов послужил тот факт, что на одном из фото в Сети Бородиной у мужчины виднеется шрам, как и у участника программы.

3 августа Бородина подтвердила роман с Сердюковым, однако причину своего выбора раскрыть отказалась, заявив, что “этот вопрос выходит за рамки логики”.