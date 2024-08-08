Эксперт НБКИ Шикин раскрыл причины рекордных долгов россиян

Россияне, опасаясь роста стоимости кредитов, поспешно оформили их, увеличив общий долг перед банками до рекордных размеров. Однако, по словам заместителя директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимира Шикина, в ближайшее время ожидается снижение спроса на кредиты.

В течение первой половины 2024 года россияне преимущественно обращались за ипотечными кредитами из-за опасений по поводу сокращения льготных программ и ускорения инфляции. “Люди стремились успеть получить выгодные условия кредитования”, – объяснил Владимир Шикин.

Повышение ключевой ставки приведет к сокращению числа желающих заимствовать средства по таким высоким ставкам. В нынешних условиях для россиян более выгодной становится модель сбережений, чем модель кредитования, заключил эксперт.

Недавние данные показывают, что совокупный объем кредитов россиян по итогам первого полугодия 2024 года достиг 37 триллионов рублей, обновив исторический рекорд. Розничный кредитный портфель с января по июль увеличился на 10%, или на 3,4 триллиона рублей.

Экономисты призвали россиян отказаться от кредитов в сложившихся экономических условиях.