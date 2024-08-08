Дилеры поддержали инициативу индексации утилизационного сбора на машины

Международная ассоциация дилеров (МАД) и Ассоциация “Российские автомобильные дилеры” (РОАД) обратились к Правительству РФ Михаилу Мишустину с предложениями ввести индексацию утилизационного сбора на автомобили.

По мнению МАД, рынок наводнен импортными автомобилями без надлежащей гарантии и сервисного обслуживания. Это нарушает права потребителей и затрудняет работу официальных дилеров, вкладывающих значительные средства в создание инфраструктуры. РОАД также считает, что в условиях кризиса количество дилеров может сократиться вдвое. Поэтому ассоциация призывает пересмотреть принципы оказания господдержки автопроизводителям в виде компенсации утильсбора.

Индексация утильсбора позволит вывести с рынка компании-однодневки, которые занимаются продажами без вложений в инфраструктуру. Это создаст более цивилизованный рынок и защитит права дилеров и автовладельцев.

Кроме того, индексация утильсбора стимулирует инвестиции в отечественное производство автомобилей. Официальные дилеры получат больше техники, произведенной в России, включая как отечественные, так и зарубежные бренды.