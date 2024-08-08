Мнение «аналитика»: О самом чудовищном преступлении Ельцина & Co. Неподсуден?

О первом «всенародно избранном» российском президенте до сих пор говорят с оговоркой «но зато». Да, он приказал расстрелять «красный» парламент и фальсифицировал выборы, но зато дал россиянам невиданный прежде уровень свободы. Да, он приказал бомбить «мятежную» Чечню, но зато предотвратил дальнейший распад России. Да, он обогатил кучку олигархов, но зато возродил частную собственность и свободу бизнеса, а это дало каждому шанс — и дурак тот, кто им не воспользовался сполна.

Правда, когда напоминают, что именно Борис Ельцин привёл в #Кремль Владимира Путина и сам передал ему всю #власть, «но зато» подобрать крайне сложно. Но это мелочь по сравнению с тем, что… «первый всенародно избранный» сделал с Россией и каждым россиянином. Ну, с почти каждым.

Ув. Павел «Толкователь» Пряников приводит такой жутковатый график.



Источник — @tolk_tolk

Чтобы ещё больше обогатить 1% самых богатых «бывших советских», состоявших преимущественно из «второго эшелона» партхозноменклатуры Борис Ельцин вверг в нищету 99% своих соотечественников, и так не жировавших в #СССР. Лишь к 2010-2015 гг. их доходы вернулись на уровень 1985-1990 гг. Причём у «бедноты» — нижних 50% по доходам — они так и не вернулись (хотя не исключено, что «скачок» доходов малообеспеченных в 1985-1990 гг. — это лишь артефакт статистики). А многие из нижних доходных страт до «золотых нулевых» так и не дожили: среди дарованных Борисом Ельциным свобод, безусловно, была и свобода подыхать с голоду, становиться жертвами бандитских разборок или просто тихо спиваться с тоски и безнадёги.

Сверхсмертность — превышение реального уровня смертность над трендовым — в начале 1990-х просто зашкаливала. И только в «золотые нулевые» она вернулась к линии тренда.

По сути, это грабёж и геноцид населения «в одном флаконе». Нацисты и их пособники, между прочим, тоже своих жертв в Бабьем яру сперва обирали до нитки, не брезгуя и золотыми коронками, а лишь затем убивали. Но Борис Ельцин и его камарилья так и остались в истории «освободителями» и «демократами», а не организаторами самого массового ограбления (по истреблению, слава Богу, они не чемпионы) людей.

Интересно, почему?

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