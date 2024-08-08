 

Новые отечественные сыры «Гойда» заменят на прилавках «Гауду»

08.08.2024, 19:33, Разное
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Тульский молочный комбинат на выставке «Продукты Победы-2024» представил свой новый продукт – сыр «Гойда». Он призван стать альтернативой «Гауде», производство которой резко сокращается из-за проблем с импортом бактериальной закваски, необходимой для этого сорта.

Новинка отличается российским происхождением компонентов на всех этапах производства. Это стало возможно благодаря плодотворному сотрудничеству Тульского молочного комбината и Сяньшуйского химического производственного объединения (КНР).

– Наконец мы можем представить полностью отечественный сыр, который по всем параметрам лучше иностранных сортов. Новинка не только отвечает всем вкусовым требованиям россиян, но и не зависит от санкционных компонентов, что особенно важно в свете современных экономических вызовов, – говорит директор Тульского молочного комбината Антон Виконтов. – Кроме этого, название сорта – это что-то родное для нашего народа. «Гойда» – это счастье, сила, гордость, и, в конце концов, победа. Сыр «Гойда» – сыр победы!

Хотя участники выставки высоко оценили вкусовые качества сыра, у многих остались вопросы по поводу подписи «продукт пищевой на основе растительных жиров с ароматом сыра». Директор в свою очередь заверил: это всё следствие устаревших правил и техусловий, утративших актуальность на фоне политики импортозамещения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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